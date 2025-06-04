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觀賞曼哈頓懸日奇景 今年剩下這2個時間

編譯周靜芝/即時報導
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紐約市民與遊客每年有兩次機會，欣賞到被稱為「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）的天文奇觀。美聯社
紐約市民與遊客每年有兩次機會，欣賞到被稱為「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）的天文奇觀。美聯社

紐約市民與遊客每年有兩次機會，欣賞到被稱為「曼哈頓懸日」（Manhattanhenge）的天文奇觀，此時夕陽高懸於曼哈頓東西向的街道上，當夕陽的位置處於街道中央，並在摩天大樓間緩緩沈入地平線。

美聯社報導，此一現象深受攝影師喜愛，並在春夏季傍晚吸引人們湧至人行道，觀賞此一獨特的日落景象。

今年的第一次曼哈頓懸日已於5月28日晚上8:13，以及次日晚上8:12現身。錯過這次的人，可把握7月11日與12日「曼哈頓懸日」再次出現的機會。以下是關於此一現象的背景知識：

曼哈頓懸日名稱從何而來

天體物理學家尼爾·泰森（Neil deGrasse Tyson）在1997年發表於「自然歷史」（Natural History）雜誌的一篇文章中創造了此一名詞。泰森是紐約自然史博物館海登天文館（Hayden Planetarium）的館長，他說自己的靈感來自青少年時參觀的英國巨石陣（Stonehenge）。

這位未來公共電視「Nova Science Now」等節目的主持人，曾參加過傑拉德·霍金斯（Gerald Hawkins）領導的探險隊；霍金斯是第一個提出巨石陣的神秘巨石是古代天文觀測台的科學家。

身為一名紐約客，泰森發現，夕陽被曼哈頓摩天大樓環繞的景象，與夏至太陽光線照射到巨石陣圓圈中心的景象如出一轍。

與新石器時代的巨石陣建造者不同的是，曼哈頓的城市規畫者並未有意模仿太陽的運行軌跡，一切只是巧合而已。

曼哈頓懸日出現時間

曼哈頓懸日並非發生在夏至當天（今年為6月20日），而是出現在夏至前後約三周期間，並有兩種不同的景象。

據海登天文館的資料，5月28日與7月12日，當太陽與曼哈頓街道對齊時，半個太陽會位於地平線上方，另一半則位於地平線下方。5月29日與7月11日，整個太陽會看似懸在摩天大樓間，隨後沈入哈德遜河對岸的新澤西地平線。

哪裡可觀賞曼哈頓懸日

傳統的觀賞地點位於城市寬闊的東西向主要道路沿線的14街、23街、34街、42街與57街。

向東走得越遠，日落景象越壯觀，因為陽光會照射到兩側建築的立面。在皇后區長島市的東河對岸，也可觀賞到此一奇觀。

其他城市也有「懸日」奇觀嗎

芝加哥懸日與巴爾的摩懸日發生在每年3月與9月，即春分和秋分前後，此時落日的方向與城市街道網格對齊；多倫多懸日則出現在2月與10月。

但曼哈頓懸日最受矚目原因是，建築物的高度以及通向哈德遜河的視線毫無阻礙。

曼哈頓 長島市 紐約市

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