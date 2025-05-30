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大都會博物館歡慶洛克菲勒翼樓重新開放 夜市美食助陣

編譯陳韻涵／即時報導
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圖為紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)。（路透）
圖為紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)。（路透）

今年5月，大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met)將舉辦盛大活動，邀請大眾共襄盛舉；活動現場除了安排藝文表演，也匯聚了難得一見的活動限定版夜市美食。

旅遊休閒雜誌「Timeout」報導，大都會藝術博物館31日將舉辦盛大活動，慶祝洛克菲勒翼樓(The Michael C. Rockefeller Wing)重新開放。

洛克菲勒翼樓自2021年起，全面關閉整修；經過四年時間，這座收藏非洲藝術、古代美洲藝術和大洋洲藝術的場館再次震撼登場。

洛克菲勒翼樓將於31日上午9時至10時30分舉行剪綵儀式，中午到下午6時將化身為全球文化遊樂場，民眾將享受極致感官體驗，從西非塞內加爾(Senegal)到法屬玻里尼西亞大溪地(Tahiti)的傳統音樂和舞蹈、現場藝術創作工坊、原住民電影放映，以及在城市其他地方找不到的美食。

皇后夜市(Queens Night Market)將在現場推出稀有的特色美食，提供以秘魯、夏威夷、獅子山等前殖民時期食譜啟發的限定美食，不妨將這些限定美食當作一門食品人類學看待。

此外，馬賽克藝術家維加(Manny Vega)將在大都會廣場帶領一項合作計畫，將遊客製作的徽章變成巨幅的離散藝術(diasporic art)作品，展現紐約市的文化交融。

現場還有許多手作機會，包括製鼓，或與來自大洋洲和安第斯山脈的工匠一起編織，或協助社區繪製壁畫。

在戶外空間，加勒比文化中心非洲僑民研究所(CCCADI)和太平洋島嶼電影節(Pacific Island Film Festival)等文化機構將展示紐約市的創意社區如何活絡祖先傳統。

除了戶外活動，館內則有策展人、藝術家和學者帶領參觀民眾欣賞重新設計重啟的畫廊，內容結合技術創新與傳統元素，透過高科技訴說豐富故事；31日晚，洛克菲勒翼樓改造建築師楊特拉薩斯特(Kulapat Yantrasast)將與大都會藝術博物館館長何連(Max Hollein)共同探討計畫願景。

大都會 紐約市 原住民

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