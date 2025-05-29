2025全球七大最美博物館 2個在美國

俄亥俄州克利夫蘭自然史博物館（Cleveland Museum of Natural History）。圖取自cmnh.org截圖

若以為歐洲在博物館建築上獨佔鰲頭，那就小看其他國家了。根據一項權威建築獎項，美國有兩家博物館躋身2025全球七大最美博物館之列，沙烏地阿拉伯 、印尼 與韓國亦榜上有名。

英國獨立報（The Independent）報導，由聯合國教科文組織創立的全球性建築競賽「凡爾賽獎」（Prix Versailles），於2024年增設了「博物館」項目，並首次公布「全球最美博物館」名單。

今年，第11屆「凡爾賽獎」再次揭曉最美博物館，其中俄亥俄州克利夫蘭自然史博物館（Cleveland Museum of Natural History）與內布拉斯加州 奧馬哈（Omaha）的喬斯林藝術博物館（Joslyn Art Museum）獲得這項殊榮。

克利夫蘭自然史博物館最近揭幕了由內布拉斯加州建築公司DLR Group設計、斥資1.5億元的翻新工程；重新設計的主建築，靈感來自蝕刻出五大湖地貌的冰川。

凡爾賽獎稱，這座博物館坐落於風景如畫的場址，敘述了地球生命的歷史，訪客大廳位於中心，展示著最標誌性的標本；當建築能呈現出自然界樣貌，便會激發人們的好奇心與探索精神，宏偉的克利夫蘭自然史博物館實現了博物館的此一基本使命。

評審委員們以「壯觀」來形容喬斯林藝術博物館，並盛讚其園區內有三座卓越的建築：1931年的喬斯林大樓（Joslyn Building），這是座裝飾藝術風格的傑作；1994年的華特與蘇珊·史考特展覽館（Walter & Suzanne Scott Pavilion），這是英國建築大師諾曼·福斯特（Norman Foster）在美國的首件代表作；以及2024年的隆達與霍華德·霍克斯展覽館（Rhonda & Howard Hawks Pavilion），由奧斯陸建築事務所Snøhetta設計。

巴黎「凡爾賽獎」秘書長傑羅姆·高丹（Jérôme Gouadain）表示，2025年全球最美博物館名單提供了一份非凡且特別值得注意的最新博物館建築報告，它們既展現了生氣勃發的年輕創意，也彰顯了成就這些傑作的成熟技藝。

2025年「全球最美博物館」名單

1. 大皇宮（Grand Palais），法國巴黎

2. 薩卡博物館（Saka Museum），印尼峇里島

3. Audeum音響博物館（Audeum Seoul），韓國首爾

4. Kunstsilo博物館（Kunstsilo Kristiansand），挪威奧德勒亞半島

5. 迪里耶藝術未來中心（Diriyah Art Futures），沙烏地阿拉伯利雅德

6. 克利夫蘭自然史博物館，美國克利夫蘭

7. 喬斯林藝術博物館，美國奧馬哈