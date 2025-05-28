擁抱珍奧斯汀風格 營造寧靜遁世空間

今年適逢是英國著名女小說家簡‧奧斯汀(Jane Austen)誕生250周年。圖為在英國倫敦薩奇畫廊舉辦的稀有書籍博覽會上，一位女士拿著奧斯汀「理智與情感」(Sense and Sensibility)原作，旁有藝術家查爾斯·布洛克的插圖。路透

英國著名女小說家簡‧奧斯汀(Jane Austen)，生於1775年12月16日。在1811年至1818年間，先後出版「理智與情感」(Sense and Sensibility)、「傲慢與偏見」(Pride and Prejudice)、「曼斯菲爾德莊園」(Mansfield Park)、「埃瑪」(Emma)、「諾桑覺寺」(Northanger Abbey) 及「勸導」(Persuasion) 等作品。另外一部「桑迪頓」(Sanditon) 來不及完成於1817年7月18日去世了。

她以女性特有的細致入微的觀察力，真實地描繪了英國紳士淑女間的婚姻和愛情風波，內容優雅、輕鬆詼諧，富有喜劇性衝突。讓讀者有如置身富麗堂皇的宅邸，人物躺在漂亮的花椅上休息，幾乎每面牆上都裝飾著帶有鍍金畫框的油畫，窗外是一片英國鄉村景色。凡此種種，一直以來成為其他文化藝術形式的靈感來源。

今年適逢是奧斯汀誕生250周年，故事中迷人的情節，再一次超越了書頁、電視螢幕乃至電影銀幕，文藝界稱之為「奧斯汀風格復興」(Austentatious revival)。

在小說與電視、電影之外，「奧斯汀風格」的室內設計風，在這個令人不安世界裡，提供了一種遁世及解脫感。

英格蘭溫徹斯特(Winchester)設計師羅利特 (Max Rollitt)，就採用了英國1811年至1820年攝政時期流行的材料，例如桃花心木及紫檀木作為設計基礎。

他說，攝政時期的室內裝潢帶有新古典主義的痕跡，奧斯汀筆下的人物，就經常躺在這些躺椅或捲邊床上。

倫敦的設計師哈丁 (Nicola Harding) 就專注於色彩， 指出藍色是攝政時期流行的顏色，經常與黃色搭配使用。她表示，在奧斯汀的電影改編作品裡，藍綠色特別突出，從「艾瑪」到「勸導」改編電影裡，綠松石色客廳，鮮豔的油漆顏色都讓空間感不那麼沉悶。

哈丁也說，如果喜歡腮紅粉、淡紫色或珍珠灰色的話，加上其他柔和而又活潑的色調，是可以用來裝飾牆壁。

時尚品牌 Libertine 創始人哈蒂格 (Johnson Hartig) 就給「傲慢與偏見」帶來靈感，在一個一體三面的牆紙設計裡，構思出 18 世紀英國村莊的鳥瞰圖，包含一個貴族莊園、修剪整齊的花園、一座哥德式大教堂、點綴在起伏山丘上的小房子以及遠處寧靜的湖泊。這些設計加上手工製作，充滿250年前原創藝術品的氣息。