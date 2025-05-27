有趣的比特幣披薩日怎麼來的 為何如此重要？

5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day），人們在享用免費的披薩。路透

近日比特幣 行情直直漲，成為「避險新王」，但你知道每年5月22日，加密貨幣 社群都會慶祝「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）嗎？這個加密貨幣史上的重要事件，為何對幣圈如此重要？

加密貨幣新聞Crypto報導，2010年，佛羅里達州 的程式設計師兼早期比特幣（BTC）礦工拉斯洛·漢耶茲（Laszlo Hanyecz）進行了一筆交易，這筆交易被記載為首次使用比特幣購買實物商品的案例。漢耶茲買了什麼？兩份披薩，價值1萬比特幣；然而這筆交易的意義遠不止於披薩，它標誌著一場全球性運動的開始。

比特幣披薩日由來

整起事件始於5月18日，漢耶茲在比特幣論壇上表示想訂購兩份大披薩，以便第二天還有剩餘。他的請求很明確，希望透過比特幣換取送餐服務，免去自己訂購或準備食物的麻煩。據說直到幾天後，才有一位來自英國的論壇用戶傑瑞米·斯圖迪文特（Jeremy Sturdivant）回應了漢耶茲的提議，並代其訂購了披薩，以1萬比特幣達成交易。

有趣的是，當時比特幣尚處萌芽階段，漢耶茲與斯圖迪文特達成用比特幣換披薩的交易時，其價值僅30元。時間快轉至2024年，隨著比特幣交易價格超過7萬元，這些披薩的價值已飆升至超過7億，凸顯了比特幣的驚人增值潛力。

比特幣披薩日意義

比特幣換披薩的故事被傳誦為技術革命和替代貨幣的發明。據業內觀察人士稱，它象徵的遠不止是一次披薩購買，它代表著金融新時代的曙光。該事件證明，曾被視為一種實驗的比特幣，可以數位貨幣用於現實世界；它引發了討論與辯論，激發了好奇心並推動了比特幣的應用。

分析人士認為，漢耶茲的交易凸顯了比特幣的實際價值及其作為實物商品交換媒介的功能；它還展示了加密貨幣顛覆傳統金融體系、賦予人們繞過中介機構與法定貨幣障礙直接進行交易的潛力。

此外，比特幣披薩的故事已演變為全球加密貨幣社群每年一度的慶祝活動，增強人們對加密貨幣未來的團結與熱情；一些加密貨幣公司也在全球舉辦活動，將愛好者、開發者與投資者聚集在一起，紀念此一特殊的日子。

然而，一個有趣的問題依然存在：漢耶茲是否仍持有比特幣？截至目前，這位程式設計師尚未透露答案。