災後重啟 蓋蒂博物館6/27起重新開放

蓋蒂別墅博物館 (Getty Villa Museum)外觀。Image by MARIE SCHNEIDER from Pixabay

洛杉磯 都會區今年(2025年) 1月史上最嚴重的山火 ，尤以「寶馬山花園」（Pacific Palisades）地區最為慘烈，燒毀8000多公頃土地，至少1000座建築遭摧毀，災損超過600億元，其中一個受波及的是蓋蒂別墅博物館 (Getty Villa Museum)，由於烈火逼近，博物館人員被迫疏散及關閉至今。

不過現在迎來好消息，蓋蒂信託基金會(J. Paul Getty Trust) 宣布，蓋蒂別墅博物館將於6月27日重新對外開放，除展出 1000 多件文物外，同時推出全新特展「皮洛斯王國：古希臘的戰士王子們」(The Kingdom of Pylos: Warrior-Princes of Ancient Greece)，展期至2026年1月12日。

這是北美第一個以希臘邁錫尼文明 (Mycenaean civilization) 為主題的大型博物館展覽，展出230多件來自邁錫尼文明重鎮麥西尼亞 (Messenia) 的藝術品與文物，包括武器、壁畫、泥板以及雕刻的印章石，講述麥西尼亞及其獅鷲戰士墓的故事，對熱愛藝術及骨董的人來說不容錯過。

展覽由周一到周五上午10時至下午5時，每天限定500人，並須提前線上預約，入場仍然免費，但停車費為25元。

館方同時宣布，先前因火災被迫中斷的「古代色雷斯與古典世界」特展，為延續其學術與藝術價值，現已推出線上虛擬導覽，讓全球觀眾皆可透過網路欣賞。

另外，秋季戶外古典劇院也宣告回歸，在9月會有「Troubadour」劇團共同製作的第19部年度作品「伊底帕斯王，媽媽！」(Oedipus the King, Mama!)。其他項目也在策畫，包括一系列線下和線上講座與活動。

蓋蒂別墅博物館附近的太平洋海岸公路路段，目前仍因山火後遺影響而處於關閉狀態，但州政府已承諾於5月底重新開放。為緩解太平洋海岸公路的交通擁擠，遊客不能從日落大道進入，館方建議從太平洋海岸公路(PCH) 進出。

蓋蒂信託基金會擁有全球最大規模博物館捐贈基金，2023年估計超過80億元，蓋蒂別墅博物館主要收藏基金會的古希臘及古羅馬藝術品。