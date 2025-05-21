紐約國殤日周末遊行活動 看點一次掌握

樂隊成員舉旗參加去年在布魯克林國殤日的遊行。美聯社

國殤紀念日(Memorial Day)是為了紀念為保衛國家而獻出生命的軍人，在假日期間通常會舉行遊行和特別活動來紀念他們所付出的性命。

這個周末假期同時也代表著夏季的來臨；無論是要去參加大型烤肉聚會、去海灘走走或去曼哈頓 找頓早午餐來吃，你有許多難忘的選項來度過這三天周末假期；但如果你想要更多建議，以下是我們的「本周紐約最佳遊玩指南」。

國殤紀念日周末在紐約可做什麼？

國殤紀念日周末，紐約市 有大量的活動可以參加，從屋頂和公園戶外派對、遊行到參觀海軍軍艦等。

1. 看布魯克林 國殤紀念日遊行(Brooklyn Memorial Day Parade)

2025年是布魯克林國殤紀念日遊行的第158屆，讓這遊行成為布魯克林歷史最悠久的遊行之一。

2. 接著參加小頸-道格拉斯頓國殤日遊行(Little Neck-Douglaston Memorial Day Parade)

這遊行始於1927年，當時國退伍軍人協會第103分會，為了悼念在第一次世界大戰中陣亡將士，舉辦遊行，並從此成了一項年度傳統。

3. 帶孩子參觀曼哈頓兒童博物館(Children's Museum of Manhattan)

在國殤紀念日當天去參觀，透過親身參與藝術創作計畫來回顧這個節日，向歷史和紀念致敬。

4. 青木墓園(Green-Wood Cemetery)國殤紀念日音樂會

在青木墓園的美景中，欣賞校際管弦樂團的演出，演出內容則是為了紀念那些在軍中服役者，同時也收錄了一些在青木長眠音樂家，像是詹姆斯韋爾登詹森(James Weldon Johnson)、佛列德艾伯(Fred Ebb)和伯恩斯坦(Leonard Bernstein)等人的作品。

國殤紀念日當天紐約市會很忙嗎？

在聚餐和野餐之間，國殤紀念日的紐約其實很放鬆，除非你跑去參加遊行。

國殤紀念日遊行在哪裡舉行？

紐約在國殤日當天共會有兩場遊行：

布魯克林國殤紀念日遊行：5月26日星期一早上11點，從貝瑞吉(Bay Ridge)的第78街和第三大道拉開序幕，沿著第三大道南行至海洋大道(Marine Ave)，然後再轉入第四大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)。

小頸-道格拉斯頓國殤日遊行：5月26日星期一下午2點，從傑森大道(Jayson Ave)和北方大道(Northern Blvd)路口登場；主辦單位聲稱，這是全美連續舉辦國殤紀念日遊行中，規模最大的一場。