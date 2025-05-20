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收集芭比37年 62歲的他擁1700個娃娃

編譯周靜芝/即時報導
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芭比娃娃。路透
芭比娃娃。路透

擁有多少個娃娃才夠？川普總統發動關稅戰引來各方議論、商品價格蠢蠢欲漲之際，曾要大家做好心理準備，他說，一個漂亮的11歲小女孩不需要30個娃娃，三、四個就夠了。

華盛頓郵報報導，川普的說法，加州的大衛·曼蘇爾（David Mansour）肯定不表認同，曼蘇爾擁有1700個娃娃。62歲的他已收集芭比娃娃37年，他的「芭比的房間」位於他聖地亞哥公寓裡的一個空間，擺放著500個芭比娃娃，那裡也是他最快樂的地方。

他說，看著這些芭比娃娃，「感到非常快樂」；有人來家裡玩，曼蘇爾會開心地展示給他們看。他覺得自己像博物館策展人，可以為大家導覽說，「這是蜜桃仙女芭比」、「哦，這是搖滾芭比，是他收集的第一批娃娃」。1989年的「動物芭比」他也有，甚至有一款「總統芭比」。

曼蘇爾不是11歲的漂亮小女孩，全美其他充滿熱情的玩偶收藏者也不是。金氏世界紀錄中擁有世界上最大「巨魔娃娃」（Troll dolls）收藏者雪莉·格魯姆（Sherry Groom），擁有超過8130個不重複的巨魔娃娃，如果算上重複的，則數量超過4萬1000個。格魯姆說，川普會犧牲他的「玩具」嗎？她指的是豪宅、高爾夫球場與其他珍貴財產。蒙大拿州比林斯（Billings）玩偶收藏社團負責人柏迪·達普斯（Birdie Dapples）說，他不同意川普的觀點，「我需要200個娃娃」。

玩偶收藏家也明白，並非所有人都欣賞他們的嗜好。82歲的達普斯說，當他的孩子離開家後，他有些閒錢可以花在自己身上時，就想買些玩偶，「但現在我或許有點過頭了」。

格魯姆的收藏已成為俄亥俄州阿萊恩斯（Alliance）的「巨魔洞穴」（Troll Hole）博物館，吸引好奇的遊客來到鎮上，為當地咖啡館和商家帶來商機。她表示，多數「巨靈」娃娃是在美國以外地區生產，因此當關稅調漲，博物館商店的商品價格不得不上調30%。

成年收藏家想要擁有兩個、200個或2000個娃娃的原因，與美麗11歲小女孩的原因相同：因為她能讓他們感到快樂。格魯姆說，沒有人能告訴你，你不能透過喜歡的事物來表達自我；不過，她承認，她的孩子們對此「非常尷尬」。

懷俄明州卡斯珀（Casper）的64歲婦女凱西·迪爾加德（Kathy Dilgarde）在她的愛好中找到了快樂與慰藉。她說，現代生活日趨複雜，而她正重溫過去的美好與簡單。她收藏芭比娃娃、Liddle Kiddles 以及1960年代的Heidi和Jan娃娃。每當她完成一組娃娃擺放，或找到一套娃娃服裝的所有配件時，會感到無比滿足與充實。迪爾加德說，當生活各方面都無法操之在我時，「這是我們能掌握的小事」。

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