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新墨西哥州驢子越野賽 致敬西部採礦史

編譯周芳苑／即時報導
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參賽跑者不能騎到驢子上，只要不虐待，盡可以推、拉、哄。美聯社
參賽跑者不能騎到驢子上，只要不虐待，盡可以推、拉、哄。美聯社

新墨西哥州為了對西部採礦史致敬，3日舉辦特別的馱驢越野賽(Burro races)，共有70支參賽隊伍，人牽驢子並馱著鞍、鎬、鍋和鏟子在崎嶇路上賽跑；驢子未必跟得上人的步伐，參賽著身心備受挑戰。

這場比賽旨在對美國舊西部歷史致敬，考驗跑者和馱畜之間微妙的合作關係。「驢子」(Burros)一詞源自於西班牙語，意指驢子及其野生近親；藉由這樣的比賽，紀念古早時代以及礦工帶著馱畜奔赴土地索討辦公室的傳奇故事。

比賽地點是新墨西哥州北部歷史悠久的綠松石礦鎮塞里洛斯(Cerrillos)，每一位跑者用繩子牽著驢子，在土路和單軌沙漠小徑上奔走跑路，賽道分成6哩(10公里)和3哩(5公里)兩種長度。

科羅拉多州也有馱驢越野賽，更具挑戰性，賽程延伸近30哩(48公里)。

參賽者通常會從已經耗盡資金、時間或耐心的驢子主人那裡購買或繼承驢子，另有一些人則領養被聯邦政府圈養以防止數量過剩的驢子。對於新手來說，可以很容易的租一頭驢子試試身手。

塞里洛斯比賽在1980年代西部片「龍威虎將」(Young Guns)提供粗獷的崎嶇賽場場景；今年比賽一開始，各隊跑者瘋狂向前衝刺，驢子本能的努力跟上。

參賽跑者不能騎到驢子上，只要不虐待，盡可以推、拉、哄。有些人像套索一樣揮舞繩索鼓勵驢兒前進，有些人在賽道上大喊「加油！加油！」

來自科羅拉多州莫紐門特(Monument) 的波隆斯基 (Joe Polonsky) 2018年起就開始參賽，自稱是平庸的超級馬拉松選手，卻是驢子賽跑的高手；他的驢子搭檔名叫傑克(Jake)，喜歡在比賽開始時衝到最前面，所以會讓驢子拉著他。

驢子戴著籠頭，限制比馬韁繩和嚼子要少，拴在4.5公尺繩子上，參賽者拉繩。有些參賽者將繩子綁在腰間、拉著驢子跑。

科羅拉多州另一跑者桑多瓦爾(Marvin Sandoval)來自萊德維爾(Leadville)，和他的迷你驢「巴特卡普」(Buttercup)榮獲冠軍，以49分鐘多一點的時間完成長賽程；他的致勝秘訣是，把「巴特卡普」當作獨角獸，渴望衝在最前面，非常會爬坡。

比賽地點是新墨西哥州北部歷史悠久的綠松石礦鎮塞里洛斯(Cerrillos)，每一...
比賽地點是新墨西哥州北部歷史悠久的綠松石礦鎮塞里洛斯(Cerrillos)，每一位跑者用繩子牽著驢子，在土路和單軌沙漠小徑上奔走跑路，賽道分成6哩(10公里)和3哩(5公里)兩種長度。美聯社

新墨西哥州 科羅拉多州 聯邦政府

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