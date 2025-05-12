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時尚品牌贊助修復 羅馬洞穴封閉半世紀後重新開放

編譯周靜芝/即時報導
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羅馬埃斯特別墅（Villa d'Este）。Image by lapping from Pixabay
羅馬埃斯特別墅（Villa d'Este）。Image by lapping from Pixabay

16世紀以來，擁有「千泉宮」美名的埃斯特別墅（Villa d'Este）一直是羅馬一日遊的熱門景點。當時的義大利紅衣主教伊波利托·埃斯特（Ippolito d'Este）在羅馬近郊蒂沃利（Tivoli）的丘陵上建造了這座莊園。其中模仿古希臘羅馬泉水女神寧芙（Nymphaeum）神廟的「戴安娜洞穴」（Grotto of Diana）已關閉近半個世紀。為期兩年的大規模修復工程，因得到時尚品牌Fendi贊助，讓該洞穴得以在5月6日重新向大眾開放。

時尚旅遊網站Galerie報導，「戴安娜洞穴」建於1570至1572年，位於埃斯特別墅附近。洞穴內部採用十字形設計，由中央區域、有巨型女像柱的十字拱頂、有岩石背景、噴泉的大型壁龕，以及三條裝飾著浮雕的走道所組成；洞穴還通向一處隱秘陽台，可俯瞰周圍山脈、遠眺羅馬。

修復工程重點包括洞穴精美的鑲嵌畫，這些覆蓋著由貝殼、彩色玻璃、半寶石、釉面陶片組成的絢麗多彩馬賽克，描繪古羅馬詩人奧維德（Ovid）「變形記」（Metamorphoseon）中神話場景與海洋圖案；四座卡里亞蒂德（caryatid）女像柱（原為六座，兩座已遺失）頭頂著裝滿金色水果的籃子，以及矗立拱頂中央的埃斯特家族象徵白鷹。

主持修復工程的安德烈·布魯切提（Andrea Bruciati）表示，此次修復在探索與解碼埃斯特別墅中蘊藏的無數文化意涵，透過這項工作，讓因遭漠視而受損的「戴安娜洞穴」再次向大眾開放。

過去多年的修葺也掩蓋了「戴安娜洞穴」的原始樣貌，診斷分析顯示，許多材料受損嚴重、女像柱部分遺失、支撐結構外露、裝飾因環境不佳而毀壞，鑲嵌畫和玻璃磚腐蝕；不過，儘管經數十年的踩踏，釉面陶土地板仍保持相當不錯的狀態。

為期兩年的修復工程於2023年秋天啟動，Fendi藝術總監西維亞·芬迪（Silvia Venturini Fendi）將修復與贊助行動形容為「一種愛的行為」，是該品牌在慶祝百歲生日之際，保護與提升義大利文化遺產的最新篇章。她表示，自1925年以來，Fendi的根基與創意之源均深植羅馬；該項工程以銘記過去為起點，致力保護美麗文物與歷史，將這座珍貴的古蹟傳承給後代。

過去十年，Fendi在羅馬主導了多項文化修復工作。2015年，該品牌支持修復了「許願池」特雷維噴泉（Trevi Fountain）；2022年，協助修復了美蒂奇別墅（Villa Medici）的六間房間；其「Fendi噴泉計畫」，並對羅馬多座噴泉進行修繕。

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