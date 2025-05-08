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紐約賓州車站百年歷史、1700磅巨鷹石雕 重現街頭

編譯周靜芝/即時報導
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一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再次與大眾見面。圖為賓州車站大廳。路透
一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再次與大眾見面。圖為賓州車站大廳。路透

巨鷹再次降臨紐約賓州車站街區。紐約郵報報導，一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再次與大眾見面。

重達1700磅的石雕巨鷹，是這座具古典裝飾風格的交通樞紐約24座雕塑之一，車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。此後，巨鷹雕塑曾移至擴建後的中城新址，直至2019年再次被移入倉庫。

這座雄偉的雕塑於今年3月6日重返該地區，被安置在33街和34街間的行人廣場，這是Vornado房產信託公司斥資24億元對該社區進行大規模改造的Penn District的一部分。

該公司副總裁格倫·韋斯（Glen Weiss）在一份聲明中表示，對Penn District的投資能延續該社區的歷史，讓他們感到自豪，且很榮幸在公共空間改造過程中，能重現這隻曾裝飾賓州車站的標誌性石鷹。

負責該項工作的Urban Art Projects公司表示，這座花崗岩雕像經過精心清理與修復。該公司的尼克·安德森（Nick Anderson）說，這座雕塑保存良好，不需進行太大修復，主要是用肥皂和水清理蜘蛛網和其他污垢，這些是因長期存放在倉庫以及長時間暴露在外而累積的。

這座110年的花崗岩雕像由德裔美籍藝術家阿道夫·亞歷山大·溫曼（Adolph Alexander Weinman）所創作，他受賓州車站建築師委託，為1910年的開幕創作了8座小型與14座大型老鷹雕像。

然而，在舊車站被拆除後，這些雕塑迅速被分散至全美；目前已知完好的18座雕塑分布在賓州至密蘇里州各地。Vornado代表稱，該公司擁有的第二座雕塑仍儲存於倉庫，將於日後修復並公開亮相。

安德森表示，這是向過去的歷史致敬，因為這些作品最初就是為公眾而創作的，本就該讓所有人體驗與欣賞；有時人們並不知道這些石鷹的存在，而現在他們可以看到，並說「嘿，那是紐約市歷史的一部分」。

賓州 密蘇里州 紐約市

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