400萬片樂高拼出10輛F1賽車…還能開上路

邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）4日正式開賽前，F1車手駕駛這些樂高電動賽車在硬石體育場（Hard Rock Stadium）繞場。路透

5月4日於邁阿密舉行的2025年F1賽車 最大亮點之一是，樂高（Lego）展示的10輛同等尺寸賽車，每輛由近40萬片樂高積木拼成，亦即這10輛為各車隊打造的F1賽車共使用了近400萬片樂高積木。

更令人興奮的是，邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）正式開賽前，F1車手駕駛這些樂高電動賽車在硬石體育場（Hard Rock Stadium）繞場，麥拉倫（McLaren）車手蘭多·諾里斯（Lando Norris）說，「感覺比開真的車還棒」。

影片來源：youtube/Behind Grand Prix

威廉斯（Williams）車手小卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）說，他剛開始簡直不敢相信，稍早的雨水導致賽道濕滑；在濕滑賽道上使用熱熔胎（slick tire），一定會很有趣。麥拉倫車手奧斯卡 ·皮亞斯特里（Oscar Piastri）還開玩笑說，希望不要有樂高積木到處飛。

圖為威廉斯（Williams）車隊西班牙車手小卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）駕著樂高賽車參加一級方程式車手遊行。歐新社

喬治·羅素（George Russell）駕駛賓士（Mercedes）賽車，基米·安東內利（Kimi Antonelli）坐在後面，而查爾斯·勒克萊爾（Charles Leclerc）駕駛法拉利（Ferrari）賽車，劉易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton）則在後座。在邁阿密賽道上，賓士似乎擦到了法拉利，而麥拉倫則在與阿爾派（Alpine）碰觸後，確實有零件脫落。

法拉利車隊的車手查爾斯·勒克萊爾（Charles Leclerc，前）駕駛樂高複製的F1賽車，劉易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton）則在後座。路透

兩屆邁阿密大獎賽冠軍、周日比賽取得頭位的紅牛（Red Bull）車手馬克斯·維斯塔潘（Max Verstappen）說，他認為他們需要清掃賽道。

這些等比例樂高F1賽車每輛重達1500公斤（約3306.93磅），幾乎是真實F1賽車的兩倍重。根據2025年F1規定，F1賽車及其車手總重量不得超過800公斤（1763.7磅）。

樂高F1賽車的行駛速度遠不及F1賽車，甚至相差甚遠。它們僅有7至8馬力，最高時速為20公里（約12英里）。而真實的F1賽車在邁阿密賽道上可達到200英里（約322公里）以上，在任何一場比賽中最高時速可超過230英里（約370公里）。

樂高車體被放置在鋼結構底座上以確保安全，並設計成可容納兩人乘坐：一人坐在方向盤後，另一人坐在可拆卸的座椅後。它們還配備了真正的F1方向盤、四個倍耐力（Pirelli）輪胎以及F1賽車使用的液壓煞車系統。

樂高F1賽車設計師喬納坦·朱里安（Jonatan Jurion）表示，這些是升級版的樂高賽車玩具，他們必須想出讓兩個人坐在車內的辦法，「相當具挑戰性」。他說，他們先根據賽車的尺寸打造出模型，最後效果不錯，與真實的F1賽車大小相當，「這真的很酷」；同樣令人興奮的是，他們還為其配備了真正的倍耐力輪胎。

整個製作過程選在樂高位於捷克的克拉德諾（Kladno）工廠完成。從概念到成品，耗時約八個月，動員26名設計師、工程師和拼砌人員，以2.2萬小時的工時完成。

這並非樂高首次用樂高積木製作F1賽車，2024年9月，麥拉倫車手諾里斯便在英國銀石賽道（Silverstone）駕駛了一輛由樂高積木組成的麥拉倫賽車。

但這次不是一輛，而是10輛，對樂高而言是項重大成就。樂高項目經理馬歇爾·斯塔斯特尼（Marcel Stastny）表示，這是個非常特別的項目，他們通常為一輛車設定製作時間，這次需要重新調整才能在同一時間內生產10輛，因此極具挑戰性，他們一開始看到這項計畫時就非常興奮。