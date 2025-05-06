迪奧邀10藝術家合作 打造限量版「黛妃包」

迪奧（Dior）。路透

當24歲的潔米拉·奧庫博（Jamilla Okubo）收到迪奧（Dior）的電子郵件，詢問她是否對訂製手提包感興趣時，這位去年剛從紐約帕森設計學院畢業的視覺藝術家說，她起初以為是詐騙郵件。

奧庫博說，她從未想過，迪奧會主動聯繫她進行合作，「這簡直太棒了」。她在學校研究過該品牌，從他們的時裝秀尋找靈感，這對她是件大事。

女裝日報（Woman's Wear Daily）報導，這家法國時尚品牌在第二屆Dior Lady Art中擴大了合作對象，去年首批七位參與的藝術家均為英美籍男性，奧庫博是透過社群媒體 被發掘，成為十位參與藝術家之一；今年包括她在內有四位女性，其他三人來自韓國、瑞士與法國。

她與另一位法國新銳藝術家貝蒂·馬里雅尼（Betty Mariani）一同入選，與韓國藝術家李昢、美國詩人藝術家約翰·吉奧諾（John Giorno）和攝影師傑克·皮爾森（Jack Pierson）等知名人物並列。另5位獲邀者是中國藝術家洪浩、德國視覺藝術家弗里德里希·庫納什（Friedrich Kunath）、瑞士攝影師南莎·勒巴（Namsa Leuba）、美國畫家斯賓塞·斯威尼（Spencer Sweeney）與設計師大衛·懷斯曼（David Wiseman）。

迪奧（Dior）賦予藝術家們完全創作自由，讓他們以1994年推出的熱賣手提袋Lady Dior為基礎，重新演繹標誌性的藤格紋縫線和字母 吊飾進行訂製設計。藝術家們在作品中運用了貂皮、天鵝絨、亮片、珍珠、多色線材及有紋理的金屬等材質。

Lady Dior手提袋在1995年法國總統夫人送給黛安娜王妃後，迪奧於次年徵得黛妃 同意，正式將該包款命名為Lady Dior「黛妃包」。

全新設計的「黛妃包」將於11月30日在紐約57街迪奧旗艦店舉行的雞尾酒會上推出。李昢將現身12月8日在首爾的迪奧旗艦店活動；12月9日，洪浩將出席北京國貿商城迪奧精品店的活動。

這些手提袋將以每款50至150件的限量版形式生產，於12月1日起在全球29家迪奧精品店與店中店發售；價格從部分迷你包的5700元起，至李昢設計、配有數十面壓克力鏡面中型尺寸的9700元。