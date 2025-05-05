居家裝飾新美學 從蔬菜水果找靈感

示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay

室內裝潢與風格設計師卡馬克（Jonny Carmack）的裝飾美學從自家做起，他在康州丹柏叡市（Danbury）的住家，根據蔬菜水果形象，裝潢得像是水果屋，櫻桃狀的天花板、草莓型的小桌，色彩鮮豔，感覺垂涎欲滴。

從蔬菜水果找靈感，是居家設計的新流行。卡馬克認為這是有趣的避世情懷，也是「對話與慶祝」的理由。設計專家指出，這個趨勢反映現代文化潮流熱情接納永續概念，以樂觀的心情連結大自然。

鄉居雜誌（Country Living）總編輯瑞秋‧巴瑞特 （Rachel Hardage Barrett）說，大家似乎都迷戀上鄉居的樂趣，蔬果美學彷彿道出，這年頭，誰不渴望田野牧歌生活？

巴瑞特從居家設計到服飾看出鄉野自然美學的趨勢無處不在--「番茄少女的夏季」（Tomato Girl Summer）在網路上大紅大紫，就如番茄不同層次的紅色氛圍，也像是夏日的慵懶，瀰漫於地中海餐廳和沙灘步道。

「『番茄少女之夏』顯然大有看頭，秋季的豐收，不論包心菜、蘿蔔、草莓或桃子，更是玲瑯滿目。」

復古懷舊，也是蔬果美學再度抬頭的原因。巴瑞特說，18、19世紀流行的包心菜和萵苣主題，大有復興之勢，1960年代棕梠灘名流如賈桂琳甘迺迪、邦妮梅倫（Bunny Mellon）、瘦皮猴法蘭克辛納屈曾一度捧紅包心菜器皿和萵苣圖樣，如今欣賞的人更多了。

巴瑞特說，鼓吹大家心愛的傳家寶，也符合「大千禧年」設計風潮，因此目標（Target ）超市推出包心菜圖案的器皿，很快在抖音 引發1500萬貼文瘋傳。

社媒無疑助長了水果主題飾品的趨勢。「家用貨」（HomeGoods）2023年推出的檸檬型陶瓷小板凳風靡抖音用戶，「檸檬」很快就賣光，隨後柑橘切片形狀的桌子也大賣特賣。

巴黎和法蘭克福今年冬季室內裝潢、設計與生活風格展，有時候讓人覺得更像是生動活潑的農產品賣場，不像商展。物件氛圍廳（Maison et Objet and Ambiente ）各展示間裡，滿是3D打印葡萄、西瓜等藤蔓植物種植箱、豆莢或鳳梨形狀的鏡子、番茄覆蓋的杯子、玻璃杯、餐具，連燈罩、桌布也滿是漿果籃和成把胡蘿蔔的藝術形象。墊子印有果汁的流淌，黏土或貼紙花瓶，則遍灑胡椒圖樣。

巴瑞特說，媚俗也罷，高雅也好，都可選你喜歡的蔬菜或水果來吃、來裝飾。