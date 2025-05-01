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走入藍鈴花樹林 專家：療癒經濟、時局焦慮良藥

編譯徐薏茹／即時報導
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長久以來，專家都說接觸大自然可能會是困難時期的慰藉。美聯社
長久以來，專家都說接觸大自然可能會是困難時期的慰藉。美聯社

吉伊(Gilles Gui)正在尋找每年春季那片在哈勒布森林(Hallerbos)中的神奇紫藍色藍鈴花海，這一色彩盛宴吸引世界各地無數旅客。

在這個充斥壓力、焦慮、經濟威脅和其他緊張情緒的時期，吉伊找到了心中的寧靜，「這裡幫助我保持心中的平靜，真的讓我從一切正在發生的事中抽離。」。

藍鈴花。路透
藍鈴花。路透

長久以來，專家都說接觸大自然可能會是困難時期的慰藉。

美國心理協會(American Psychological Association, APA) 2020年的一篇文章指出：「在城市裡的公園中漫步，或是擇日到野外健行等接觸大自然的活動與許多好處相關，包括改善注意力、降低壓力、心情變好、降低精神疾病風險，甚至包括同理心和合作能力提升。」

布魯塞爾自由大學(Brussels University)社會學教授格洛里厄(Ignace Glorieux)說：「這是特別的時代。」他補充說尤其是30歲以下的世代，生活在壓力之下。

格洛里厄指出，30歲以下族群可能也是受新冠疫情危機影響最多的世代，「現在他們又面臨國際上有諸多不確定因素的情勢。所以尤其是這個群體，也許比起更年長的世代，他們承受更多挑戰並且對未來感到非常不確定」

26歲的吉伊很清楚格洛里厄描述的是何種情況。

藍鈴花樹林提供「大大的綠色擁抱」。

新冠疫情期間，藍鈴花林曾一度關閉，一些公園因疫情限制而封閉，一些公園則規定須戴口罩。

前歐洲議會成員戴姆麥克(Mark Demesmaeker)說：「對大家來說那是一段艱難的時期。」他已經在樹林中散步數十年，現在，大自然仍然歡迎著那些焦慮的心，他說：「這些藍鈴花，還有一年中的其他時期也是，在這裡漫步，森林裡的溪谷、森林裡的溪流，他們整年都在影響你的心，真的是在這裡獲得大大的綠色擁抱」。

來自大自然的擁抱現在到處都能找到，日本正沉浸於櫻花花海中，令世界著迷，藍鈴花季節也與荷蘭的鬱金香在同時期一同綻放。著名的庫肯霍夫(Keukenhof)花園已經成為網紅和旅客的拍照打卡聖地。

不過除了致力於創造出吸睛的影像，格洛里厄也建議專注於大自然，「如果你外出散步，就專注在散步上。如果你出去跑步，就只專注在跑步這件事情。」

神奇紫藍色藍鈴花海。路透
神奇紫藍色藍鈴花海。路透

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