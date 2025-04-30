紐約中央公園將出現可容千人大泳池 6月下旬開放

長期以來較少受遊客重視的中央公園最北端，即將憑藉斥資1.6億元、於4月26日開幕的戴維斯中心（Davis Center，位於Harlem Meer湖畔）成為充滿活力的地點。圖取自中央公園保護協會網站

紐約客很快將在夏季擁有一個全新的大游泳池，在冬季則可享受冰上滑行的樂趣，其他季節則有各式精彩活動等待著大家。

紐約郵報報導，長期以來較少受遊客重視的中央公園 最北端，即將憑藉斥資1.6億元、於4月26日開幕的戴維斯中心（Davis Center，位於Harlem Meer湖畔）成為充滿活力的地點。中央公園保護協會稱這是該協會自1980年成立以來規模最大、最複雜的工程項目。

該項目的最大亮點是戈特斯曼（Gottesman）游泳池，世界級的游泳設施，將成為紐約市 第八大游泳池。游泳池預計6月下旬向公眾開放，可同時容納1000名游泳者，為夏日增添一清涼避暑之地。

該場地在冬季將變身為冰場，下方會安裝一個升降系統，其他季節則安裝在草坪下方，以支撐基礎結構。夏季，該系統會被拆除，讓遊客盡情戲水的泳池。

一條新的木板路沿著Harlem Meer蜿蜒而行，邀請民眾探索公園東北角，這裡距離中城騎自行車僅20分鐘車程。

保護協會執行長貝西·史密斯（Betsy Smith）表示，這對中央公園與紐約市是充滿喜悅和深遠意義的日子，曾經是深受喜愛但年久失修的設施，如今成為美麗、開放的場所，歡迎紐約市民前來游泳、滑冰、學習與交流。

游泳池活動由市府公園局負責，包括從6月下旬至9月初的免費游泳課程與水上活動；全年活動由摩根大通 JPMorganChase和斯塔夫羅斯·尼亞爾霍斯（Stavros Niarchos）基金會等捐贈者支持，包括健身課程、藝術工作坊和生態導覽，希望吸引年輕人參與。