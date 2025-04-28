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電影「真善美」真人版 奧地利家族在美經營旅館

編譯周靜芝/即時報導
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位在佛蒙特州斯托（Stowe）的范·崔普家族小屋與度假村（Von Trapp Family Lodge & Resort）。圖取自范·崔普家族小屋與度假村臉書
位在佛蒙特州斯托（Stowe）的范·崔普家族小屋與度假村（Von Trapp Family Lodge & Resort）。圖取自范·崔普家族小屋與度假村臉書

電影「真善美」（The Sound of Music）以崔普（Trapp）一家在上校（克里斯多夫·普拉瑪飾）與家庭教師瑪麗亞（茱莉·安德魯絲飾）的帶領下成功逃離納粹的場景作終。

商業內幕（Business Insider）報導，在現實生活中，崔普一家的故事並未在離開奧地利後結束，他們最終落腳佛蒙特州，在經歷巡迴演唱的職業生涯後轉進旅館業，將家族宅邸改造成接待旅客的場所。

75年後，范·崔普家族小屋與度假村（Von Trapp Family Lodge & Resort）仍聳立於佛蒙特州斯托（Stowe），並經營得有聲有色。該鎮位於曼斯菲爾德（Mansfield）山腳，是賞楓、滑雪、健行及其他戶外活動的勝地。

儘管「真善美」劇中對崔普家的故事進行大量改編，例如他們並未徒步穿越阿爾卑斯山，但他們為逃離納粹政權而離開奧地利是事實。1965年的電影以及1959年的同名音樂劇中，均未提及崔普一家移居美國的故事。

在現實生活中，崔普一家靠「崔普家庭合唱團」演出謀生，成員包括10個小孩（電影中的7個，加上瑪麗亞與上校婚後生育的3個）。他們曾在美加巡迴演出，最終在斯托建立了一個家，並在沒有演出時經營音樂營教學；他們將這裡以拉丁文命名為「Cor Unum」（意即「一條心」）。

據瑪麗亞與崔普最小兒子約翰內斯（Johannes）之子、度假村執行副總裁山姆·崔普（Sam von Trapp）的說法，瑪麗亞之所以選在斯托定居，是因為這裡讓她想起奧地利。1950年，在丈夫去世三年後，瑪麗亞和孩子們將這棟有27間臥室的住宅向遊客開放。

這不是瑪麗亞第一次將住宅開放以賺取收入，山姆在度假村的「家庭歷史講座」上告訴旅客，瑪麗亞在奧地利時，便曾解雇僕人，將家人遷至僕人宿舍，並在1930年代失去財產後，將別墅房間出租給客人。

崔普度假村在數十年間經歷過多次改造，今年2月是酒店75周年紀念，為重塑家族傳承，從「崔普家族小屋」（Trapp Family Lodge）更名為「范·崔普家族小屋與度假村」，「范」（von）在家族移居美國並開始巡演時被省略。

如今的旅館與1950年首次接待客人時也大不相同。1980年，一場大火燒毀整棟建築，造成一名客人死亡；三年後，取而代之的是擴建後擁有73間客房的奧地利風格別墅。如今佔地2600英畝的度假村內，不僅有一座96間客房的主建築，還設有更豪華的別墅與小木屋。

度假村在過去幾年中持續進行翻新工程，預計將於今年底全部完工。導覽人員展示了家族傳承對現任經營者的重要性，以及如何滿足崔普粉絲的需求。除了掛在牆上的原版崔普家族照片，還有美國作家漢斯·威爾海姆（Hans Wilhelm）為家族所繪的原版畫作；掛毯則是仿效上校拒絕升希特勒旗幟、改掛家族東方地毯的故事。

更多細節無不在向崔普家族的根源致敬，2024年4月新鋪的地毯模仿了奧地利木藝雕刻的細節；禮品店裡擺滿了以崔普家族為靈感的可愛物品，例如一隻會唱歌的山羊。遊客還可購買瑪麗亞於1949年出版的「崔普家庭合唱團」（The Story of the Trapp Family Singers），這是音樂劇與電影的原著。

納粹 佛蒙特州

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