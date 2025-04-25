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洋基前教練投身有機農場 吸引1.5萬忠實客戶

記者張聲肇／即時報導
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農場，示意圖。Image by Pete Linforth from Pixabay
農場，示意圖。Image by Pete Linforth from Pixabay

洋基隊前體能教練卡維里亞（Dana Cavalea ）投身有機農場數年，恰逢衛生部長小甘迺迪提出「讓美國再度健康」口號，所生產的有機產品獲得1.5萬忠實客戶的青睞。

今年42歲，曾幫洋基隊贏得2009年總冠軍的卡維里亞說，當年盡心幫助選手們吃上高品質食物時，就想，要品質保證，還有什麼比自己種、自己養更高明的方法？如今，他經營「自由農場」，專事生產天然、完整的食材。

2020年，紐約長島長大的卡維里亞夫婦到佛州度假時，巧遇一家農場，本來只想買來當度假別墅，農場的牛群也不夠本地棒球隊三餐所需，卻讓他倆嗅出商機。

夫妻倆開始重建農舍，改建牛棚，和當地農民合作，引進150頭牛，2022年起，開始做起牛肉生意。短短三年間，忠實客戶已達1.5萬，多數是保守的藍領勞工和退伍軍人，「自由農場」的送貨專車，跑遍紐約市、長島、魏契斯特（Westchester）、康州和新澤西州

農場的名產是從小用草餵到大的牛，絕不吃含生長激素的飼料。草飼牛肉比穀物飼料餵養的牛肉更富含omega-3脂肪酸， 共軛亞麻油酸（conjugated linoleic acids）、維他命E和胡蘿蔔素，營養價值更高，脂肪更少，熱量也低。

農場直抵餐桌的食品，當然比超市買來的冷凍食品貴，但卡維里亞夫妻說，兩者的差別也很明顯。「我們從未直接到農場買肉，因此，頭次這麼做就感到驚訝，味道真的很不同，漢堡煎好後、肉煮熟後，大小不會變，形狀也不會變。」

經營農場伊始，他們沒想到要拿到農業部核准的屠宰場執照，但現在認為，有必要「從頭到尾」自己管控品質，全程掌握產品的產銷。卡維里亞說，「這是，也將是，我做這一行的最大瓶頸，因為現有的屠宰場不可能為了迎合我們的需求，就放棄其他客戶。」

在發展事業的同時，更不能忘記回饋、擴大忠實客戶群。第三屆自由農場感恩回饋饗宴定於9月13日舉行，舊雨新知歡迎前去參加這每年一度的烤全豬、烤肉、現場音樂表演以及騎射、遊戲大會。教練農場主說，「目的是持續吸收新客戶，服務舊客戶，看著這個生意創造價值，端出品牌。」

長島 洋基 新澤西州

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