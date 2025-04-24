科切拉音樂節成行銷勝地 品牌贏得Z世代青睞

今年的科切拉音樂節（Coachella 2025），每天都吸引超過12.5萬年輕觀眾前往加州南部科羅拉多沙漠地區參與這場音樂盛會。美聯社

請到音樂天后女神卡卡（Lady Gaga）登場的科切拉音樂節（Coachella 2025），每天都吸引超過12.5萬年輕觀眾前往加州 南部科羅拉多沙漠地區參與這場音樂盛會；此外，從可口可樂 到圖片分享網站Pinterest等企業，都不惜砸錢投資各種沈浸式體驗來行銷品牌，吸引Z世代與千禧世代注意。

以阿拉斯加航空為例，品牌行銷副總裁艾瑞克·愛吉（Eric Edge）表示，他們希望人們在離開時，不僅將該公司視為一家航空公司，更將其視為一個生活方式品牌，一個崇尚文化、自我表達與探索喜悅的品牌。

阿拉斯加航空在現場布置一個彷彿走進夢幻機艙與未來的休息室，賓客在進入 Cloud Social區前，會穿過一條閃亮的鏡面隧道；這裡可無限暢飲機上飲料，客製的贈品也為哩程計畫會員帶來驚喜，而奧運體操選手喬丹 ·切爾斯（Jordan Chiles）也會現身奉上飲料、提供自拍合照。

愛吉表示，這些並非要成為現場最響亮的品牌，而是要創造一種感覺；在眾多高能量的活動中，提供平靜、舒適與個人互動，讓人們停下腳步、微笑並逗留片刻，「這就是阿拉斯加航空與眾不同之處」。

這種真實、接地氣、帶情感的行銷方式，讓阿拉斯加航空在競爭激烈的市場中呈現不同風貌；而美國運通（AMEX）、酒商818 Tequila和潘多拉珠寶（Pandora）等品牌也都以類似手法來爭取消費者的注意。

連LOFT等時尚品牌也不落人後，在旅宿地點Camp Poosh和新潮酒店Ace Hotel 設立色彩繽紛的Summer of LOFT市集攤位；賓客可在此客製牛仔夾克，選購防曬霜、扇子等節日必備品，並預覽品牌全新Concert Edit系列款式。

LOFT公關總監珍妮佛·吉爾文（Jennifer Girvan）說，他們不斷聽到「哇，這是 LOFT？」，人們以全新方式重新認識這個品牌；科切拉音樂節讓該品牌接觸到 20多歲至30多歲的年輕群眾。