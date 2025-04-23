聖索菲亞大教堂整建 守護1500年穹頂免受地震威脅

位於土耳其伊斯坦堡(Istanbul)的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)有近1500年歷史。路透

位於土耳其 伊斯坦堡(Istanbul)的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)有近1500年歷史，目前即將進入修復的全新階段，重點是確保紀念碑的歷史圓頂免受地震 威脅。

土耳其官員稱，整修工程包括加固聖索菲亞大教堂的主圓頂和半圓頂、更換磨損的鉛覆蓋物、將鋼質框架升級，施工期間保證禮拜活動不中斷。

為進行工程，教堂東面新安裝塔式起重機，將有助於運輸材料、加快翻修進度。

負責修復工 作的奧克滕(Mehmet Selim Okten)是建築工程師、米馬爾希南大學(Mimar Sinan University)講師、科學委員會成員，他說，團隊3年來一直在對聖索菲亞大教堂及其周邊建築進行密集修復，基於可能發生伊斯坦堡地震，大教堂、尖塔、主圓頂和主拱門的抗震安全性是修復重點。

土耳其南部2023年發生7.8級大地震，摧毀數十萬座建築物、造成5萬3000多人死亡；當時伊斯坦堡並未受影響，但土耳其南部嚴重受到破壞，加劇人們對類似地震的擔憂。

奧克滕表示，如今，修復工程新階段即將展開，是150多年來、以及該建築悠久歷史中最重要的翻修。

奧克滕說，教堂東面將新安裝一台塔式起重機，而後將以保護框架系統覆蓋這個獨特結構的頂部，這麼一來就可更安全的施工，並以學術性的角度檢視建築物，包括10世紀和14世紀遭受火災和地震破壞。

遊客和信徒參觀聖索菲亞大教堂。路透

聖索菲亞大教堂是由拜占庭皇帝查士丁尼(Byzantine Emperor Justinian)於公元537年所建造，公元1453年奧斯曼帝國征服伊斯坦堡後改建為清真寺。土耳其共和國開國領袖阿塔圖爾克(Mustafa Kemal Ataturk)1934年將其改建為博物館。

1990 年代以來，聖索菲亞大教堂的附屬建築「蘇丹的亭子」(sultan's pavilion)向祈禱者開放，但土耳其宗教和民族主義團體一直希望將這座近1500年歷史的建築恢復為清真寺，認為這是奧斯曼帝國征服者蘇丹穆罕默德(Ottoman Sultan Mehmet)的遺產。

土耳其最高行政法院2020年推翻1934年的法令，允許以清真寺重新開放。

奧克滕說，目前已完成四座尖塔和主體結構的修復工作；針對圖頂這個獨特的文化遺產，擬採用現代輕質材料，並向公眾開放。