「弗里克收藏」擴建5年新亮相 重現鍍金年代豪宅風華

紐約市上東區「弗里克收藏」（Frick Collection）在歷時5年、耗資2.2億元翻新鍍金時代豪宅後重新開放。圖為藝術品在 Boucher 廳展出。路透

紐約市 上東區收藏了福拉歌那 (Fragonard)、哥雅 (Goya)、艾爾·葛雷柯 (El Greco)、林布蘭 (Rembrandt) 與維梅爾 (Vermeer) 等大師傑作的「弗里克收藏」（Frick Collection），在歷時5年、耗資2.2億元翻新鍍金時代豪宅後，為美術館如何保持原有風格同時邁向下一世紀，提供一個完美的答案。

藝術新聞網站Artnet報導，當世界各地博物館為提升知名度與吸引更多參觀者而大撒幣進行擴建時，弗里克收藏的謹慎周到規畫，可成為其他機構未來發展的藍圖。在4月17日正式重新對外開放前，前館長伊恩·華德羅柏（Ian Wardropper）、新任館長艾克索·魯格（Axel Rüger）、副館長兼首席策展人澤維爾·薩洛蒙（Xavier F. Salomon），以及該專案建築師安娜貝爾·塞爾多夫（Annabelle Selldorf），在談到這項龐大工程時，都強調這需要長達數年的巧妙平衡，所有的改變都是為突顯藝術收藏。

這支明星團隊成功地處理了擴建中的每個細節：新增2.7萬平方英尺面積；增加30%的空間，用於館藏展示和展覽；首度設立一座咖啡館，並新建一個雙層挑高大廳。

弗里克收藏也首次開放二樓供民眾參觀，10個房間和5處通道都經精美翻修，擺滿了藝術傑作。法國畫家安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）的肖像畫Comtesse d'Haussonville（1845年）是館藏經典作品之一，放置在二樓「胡桃木廳」（walnut room），看來更加光彩動人。

弗里克的翻新工程還包括為博物館和圖書館藏品打造新的維護工作室，並投資於一些周到而嚴格的細節，例如透過與100多年前為弗里克家族供應布料的原廠合作，重新製作部分紡織品與壁掛。

華德羅柏說，矛盾的是，所有這些努力的首要任務是保存與活化弗里克獨特的體驗，希望參觀者在徜徉於新的展覽空間時，會懷疑「哪裡有改變嗎」。薩洛蒙說，套用一位著名義大利 作家的話，「一切都要改變，一切才會保持不變」。

整體來說，弗里克改建後的幾大亮點包括：二樓向大眾開放並增設特別展區；教育計畫空間，包括新的教育計畫以及禮堂空間的音響改善；以及優化參觀動線、便利設施與通道。

那麼有哪些地方沒有改變呢？弗里克保留了除花園庭院、公共空間外不准拍照的政策。館方表示，希望透過這種方式，提供與藝術更親密的接觸。此外，也保留了另一項長期政策：10歲以下兒童不得進入展場。

薩洛蒙總結這些改變時說，這是弗里克開館近100年來最全面的改變，這關係到下一個100年；這是他們的責任，為未來重新設計、調和這座美術館。

新任館長魯格肯定前任華德羅柏在14年任期中的關鍵作用，他說，沒有華德羅柏，他們不會站在這裡；他的遠見、想像力以及韌性，讓這個龐大的翻新計畫得以實現。