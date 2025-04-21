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密西根小鎮居民排人龍 幫9千多本書搬新家

編譯周芳苑／即時報導
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密西根市中心雀兒喜(Chelsea)書店Serendipity Books前幾天搬遷到一個街區外，當地各年齡層約300人排成人龍，將9100本書一個傳一個的搬到新店面，前後不到2小時就大功告成。美聯社
密西根市中心雀兒喜(Chelsea)書店Serendipity Books前幾天搬遷到一個街區外，當地各年齡層約300人排成人龍，將9100本書一個傳一個的搬到新店面，前後不到2小時就大功告成。美聯社

密西根市中心雀兒喜(Chelsea)書店Serendipity Books前幾天搬遷到一個街區外，當地各年齡層約300人排成人龍，將9100本書一個傳一個的搬到新店面，前後不到2小時就大功告成。

約300人的「書本大軍」(book brigade)13日在新舊店面之間的人行道排成兩排，一個傳一個的將每本書直接從原有書架傳到新店面的書架上。新店面位於主街(Main Street)轉角。

Serendipity Books老板圖普林 (Michelle Tuplin) 說，這是切實可行的搬書方式，讓每個人參與；人們一邊傳書、一邊聊著：「我沒讀過這本書」或者「這本書不錯」。”

圖普林1月宣布書店搬家的消息後，動能不斷增強；她說，鎮上變得熱鬧起來，很多人都想幫忙。

圖普林表示，搬書過程只花了不到兩個小時，比雇用搬家公司裝箱、拆箱數千本書要快得多。搬書大隊甚至將書籍按字母順序擺放到新店面的書架上。

搬書完成後，圖普林希望新的店面兩周內開幕。

這家書店1997年以來一直位於底特律以西約60英里（95公里）的切爾西。圖普林2017年起擔任老闆，並擁有3名兼職員工。

Serendipity Books自1997年起一直在雀兒喜營業，大約位於底特律西方60哩；圖普林2017年成為書店老板，雇用3名計時員工。

約有5300人把雀兒喜當作自己的家，認為這個地方鄰里間會相互幫助。

32歲的弗里斯 (Kaci Friss) 在這個社區長大，在書店工作一年多，她說，在這個小鎮，無論走到哪裡都會遇到認識的人，問候打招呼。

弗里斯說，這一次書店搬家的書本大軍讓她深深覺得這個社區很特別。

約300人的「書本大軍」(book brigade)13日在新舊店面之間的人行道...
約300人的「書本大軍」(book brigade)13日在新舊店面之間的人行道排成兩排，一個傳一個的將每本書直接從原有書架傳到新店面的書架上。美聯社

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