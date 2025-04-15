全美6個花卉節慶 拉開春天序幕

華府櫻花節。美聯社

漫漫寒冬過去，終於盼到春暖花開；雅虎(Yahoo)專門提供創意點子的網站Yahoo Creators列出全美備受期待的春天花卉節慶活動，賞花之餘還可享受美食、觀賞精彩表演節目。

第一：全國櫻花節(National Cherry Blossom Festival)

地點：華盛頓特區

日期： 3月20日至4月13日

這是全美最大的春季慶典，每年吸引 150 萬人參加。活動包括遊行、放風箏、粉紅領帶晚宴和現場表演；華府周圍還可品嚐到節日風味美食，例如櫻桃甜甜圈、咖啡和茶。

第二：艾波卡特國際花卉園藝節(Epcot International Flower and Garden Festival)

地點：佛州 奧蘭多市(Orlando)的艾波卡特

日期：3月5日至6月2日

這是佛州迪士尼 樂園的年度活動，深受孩子喜愛；賞花之外還有蝴蝶屋、特色商品和戶外廚房，品嚐以鮮花和蔬菜為特色的美味佳餚、甜點和飲料。另有刺激的遊樂設施。

第三：比特摩爾花祭(Biltmore Blooms)

地點：北卡州阿什維爾(Asheville)的比特摩莊園(The Biltmore Estate)

時間：3月21日至5月22日

比特摩爾莊園有數英畝美麗花園和修剪整齊的草坪。3月下旬，蘭花、風信子和番紅花盛開，4月初水仙花和花灌木登場，到了4月中旬，成千上萬株鬱金香大放異彩，4月下旬到5月中杜鵑花搶盡風頭，5月下旬由迷人玫瑰主導。

第四：斯卡吉特谷鬱金香節(Skagit Valley Tulip Festival)

地點：華盛頓州 斯卡吉特谷

時間：4月1日至30日

華盛頓州4月滿眼彩虹般的鬱金香田讓人驚嘆！谷鬱金香節地點位於西雅圖以北約一小時車程處，活動範圍橫跨好幾個地點，全程參與就如同駕車旅行。

第五：鬱金香節(Tulip Time Festival)

地點：密西根州荷蘭鎮(Holland)

時間：5月2日至11日

這是北美最棒的花卉盛會之一，始於1929 年，當年荷蘭鎮種下第一批 10 萬株鬱金香，之後慶祝規模迅速擴大，如今包括節目、遊行、盛會、服裝以及最受喜愛的荷蘭舞蹈。密西根湖岸邊除了花景，還有其他美麗景色。

第六：徹斯特丁香花節(Rochester Lilac Festival)

地點：紐約州羅徹斯特高地公園(Highland Park)

時間：5月9日至18日

高地公園被列入國家史蹟。節慶期間將看到北美最豐富的丁香花群，有 1800 多株丁香花、500 多個獨特品種。羅徹斯特是長期度假的絕佳地點，以瀑布和釀酒廠聞名。