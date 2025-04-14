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賓州小鎮田中央 竟擁頂級豪車博物館

編譯周靜芝/即時報導
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義工們聚集在賓州勞斯萊斯（Rolls-Royce）與賓利（Bentley）汽車博物館。美聯社
義工們聚集在賓州勞斯萊斯（Rolls-Royce）與賓利（Bentley）汽車博物館。美聯社

邁克·福勒（Mike Fowler）隱約知道在賓州哈里斯堡（Harrisburg）郊區童年住家附近，有座勞斯萊斯（Rolls-Royce）與賓利（Bentley）汽車博物館，但這位汽車愛好者未預期到，當他開始在那裡擔任義工時的體驗。

福勒在勞斯萊斯與賓利博物館當義工不到半小時，手上就沾滿了油。一年多後，他的手機上有份清單，上面註明館藏車輛的信息，以幫助他正確啟動車輛或切斷電源。

邁克·福勒（Mike Fowler）在勞斯萊斯與賓利博物館當義工，開著一輛194...
邁克·福勒（Mike Fowler）在勞斯萊斯與賓利博物館當義工，開著一輛1946年勞斯萊斯Silver Wraith。美聯社

福勒是約50名義工中的一員，每月兩次到博物館服務，包括清潔、維護和駕駛訂製的車輛。對許多義工而言，這是體驗少有人負擔得起的頂級豪車的最佳機會。28歲的福勒說，當開著它們上路，會被帶到一個不同的時代、有著不同的心情。

容易錯過的博物館

這29輛古董收藏級的勞斯萊斯和賓利汽車可追溯至1920年代末，是這座被多數人遺忘且鮮少參觀的博物館核心吸引力所在。該博物館由勞斯萊斯基金會所擁有，設有展示區、維修區以及正在改建為圖書館和閱讀室的第三個空間。

福勒說，他常在想，附近的住家是否知道這個博物館的存在，或者他們只是想「為什麼會不時看到這些古董勞斯萊斯和賓利在附近遊蕩？」

這座博物館所在地附近的哈里斯堡，1960年代勞斯萊斯曾在此設立車主俱樂部，方便紐約與華盛頓的大型經銷商服務車主。1972年，颶風艾格尼絲摧毀了該地點，之後一位商人捐出梅卡尼克斯堡（Mechanicsburg）的地產作為新的設施。這個擁有6000名會員的俱樂部，會員遍布26個國家，總部也設在同一大樓內，與博物館合作密切。

雖然博物館的門票僅5元，但於2004年開幕的博物館每年僅接待約1000名訪客，主要是汽車俱樂部成員、銀髮族與學生，參觀者需提前預約。

誰曾擁有那輛車？

該博物館曾將車輛出租拍電影或其他類似用途，一輛1961年勞斯萊斯Phantom V曾出現在去年發行的傳記電影「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）中，而一輛1959年勞斯萊斯Silver Cloud I則出現在電視影集「漫才梅索太太」（The Marvelous Mrs. Maisel）第四季中。

義工們還協助博物館保存與數位化北美地區的車輛所有權和服務記錄檔案，這些記錄從1907年至2004年勞斯萊斯與賓利分別被BMW和VW收購。歐洲市場的汽車記錄可透過英國的勞斯萊斯愛好者俱樂部 (Rolls-Royce Enthusiasts' Club) 取得。

這些北美地區的記錄是有償提供的，也是基金會最大收入來源，這些記錄有助於證明收藏的汽車曾被知名導演希區考克（Alfred Hitchcock）、女星莎莎·嘉寶（Zsa Zsa Gabor）和曲棍球明星運動員韋恩·格雷茲基（Wayne Gretzky）擁有。

基金會的記錄也戳穿了一些不實的聲明，包括一輛宣稱是鄉村歌手小漢克·威廉斯 (Hank Williams Jr.) 所擁有的勞斯萊斯。

博物館收藏的車輛價值從3萬至12萬元不等，一輛剛獲贈、估值32萬元的威士忌送貨卡車，不久也將展出。

許多勞斯萊斯汽車目前仍在路上行駛，二手車的價格也出奇便宜。義工朗·迪谷佛洛伊（Ron Deguffroy）是位退休心理學家，他指出，你會買到最貴的勞斯萊斯，但卻是最便宜的；但保養一輛舊的勞斯萊斯，加上其客製化的功能與昂貴零件，可是代價不菲。

Mike Caltrider 在勞斯萊斯與賓利博物館修理汽車收藏模型。美聯社
Mike Caltrider 在勞斯萊斯與賓利博物館修理汽車收藏模型。美聯社

退休 賓州 颶風

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