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捕捉加州之美 藝術家展新作慶野火後重生

編譯尤寶琪／即時報導
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加州藝術家達希爾．曼利(Dashiell Manley)。圖取自Marianne Boesky Gallery網站
加州藝術家達希爾．曼利(Dashiell Manley)。圖取自Marianne Boesky Gallery網站

加州藝術家達希爾．曼利(Dashiell Manley)花了一年時間創作，準備要在「瑪麗安博斯基畫廊」(Marianne Boesky Gallery)展出的「California Is Somewhere Else」新畫展，遭命運之手的玩弄。曼利在1月初的時候，把作品放在位於艾塔迪那(Altadena)的工作室晾乾，兩天後，附近的伊頓峽谷(Eaton Canyon)在近期加州爆發的野火中，遭大火吞沒。

那天晚上，曼利心裡只想著要如何保護家人，以及如何在逃離火災的同時，帶走珍貴的紀念品。他的工作室雖然倖免於難，但他的畫作卻沒那麼幸運；煙霧和其他顆粒嵌入了仍然潮濕的畫作表面，徹底毀掉了這些作品。

曼利以一系列色彩鮮豔、層次複雜的油畫作品，代替了這批原本要展出的畫作；以自己的手臂為調色板，曼利快速地將顏色一層層地塗在亞麻畫布上，用調色刀，在新的油畫上精心雕刻出無數類似折扇的重疊物體。

曼利畫作的色彩類似於南加州天空從黎明到黃昏的色調，包括了一系列藍色、紅色、橙色和黃色；在混入一些綠色的斑點和黑色的紋理，為整體構圖提供了結構和重量。

「美麗與悲傷形成的鮮明對比讓我深受震撼，」曼利表示，「創作這些畫作已經成了一種習慣，一種好的習慣。伊頓大火之後，我意識到這習慣對我來說多有意義，且是我永遠無法停止的是。」

在曼利的畫作旁邊的，則是哈斯兄弟(Haas Brothers)的華麗新藝術風格作品「Moon Towers」，兩者相映成趣。尼古拉．哈斯(Nikolai Haas)與雙胞胎兄弟西蒙(Simon)兩人一直深受南加州風景和生活方式的影響，共同創作出夢幻且觸感十足的雕塑，展現出他們一生對加州生活方式的熱愛。

Moon Towers的靈感是來自於在19世紀城市景觀中常見的路燈，這些路燈在世紀交替之際開始衰落。哈斯兄弟在1990年代，度過幾年青春歲月的德州奧斯汀(Austin)，則是仍保留著幾盞這樣的路燈；兄弟隨後帶著這記憶回到加州，並開始對創作自己對這路燈的詮釋。

「90 年代，奧斯汀正處於巔峰時期，」尼古拉說，「這是一種典型的90年代油漬搖滾(grunge stoner )文化。對我們來說，Moon Towers是我們成長過程中那一刻的主角。回到家後，我們想做一些，能夠象徵我們成長時期的創造力的東西。 」

「California Is Somewhere Else」畫展能如此成功，正是因為它毫不費力地展現了加州的壯麗景色；儘管這裡衝滿了各種誇張的行為和暴力，但它卻仍帶給人一種安全感和熟悉感，並因此激發出各種奇妙的藝術幻想。

加州 南加 德州

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