觸犯紐約州法…萬人連署為「雜貨店貓」請命

紐約市許多雜貨店和熟食店內的貓咪看起來天真可愛，白天懶洋洋躺在陽光普照的店面裡，或者偷偷溜進零食貨架之間，從顧客那裡討關愛。美聯社

紐約市 各處雜貨店裡穿梭的「雜貨店貓」(bodega cats)深受人們喜愛，但是觸犯紐約州 法禁止多數動物進入食品商店的規定，商店老闆恐面臨罰款；為此，近來網路發起連署為貓兒請命，希望養貓老闆免受罰，目前已有超過萬人簽名。

紐約市許多雜貨店和熟食店內的貓咪看起來天真可愛，白天懶洋洋躺在陽光普照的店面裡，或者偷偷溜進零食貨架之間，從顧客那裡討關愛。

不過，讓貓兒在店內逍遙遊走觸犯法規。紐約州法律禁止多數動物進入食品商店，一旦店裡發現有虎斑貓蜷縮在金槍魚罐頭、衛生紙或者其他商品附近，店老闆可能面臨罰款。

最近，人們在網路上發起連署請願，呼籲市政府保護雜貨店的貓主人免受罰款；請願書目前已獲上萬個簽名，寵物 不穩定法律地位再次成為備受關注的焦點。

州府有責任檢驗雜貨店，紐約州農業市場廳(New York State Department of Agriculture and Markets)透過聲明表示，檢驗雜貨店旨在確保各家商店遵守食品安全法規，檢查人員會在考慮罰款前提供教育資源以及糾正措施的選項和時間表。

許多粉絲認為，事實上，貓兒有助於保持商店清潔，因為可驅趕紐約市其他普遍存在的囓齒動物和蟑螂。

有些雜貨店老闆則認為，貓咪最重要的任務是吸引顧客。

布碌崙綠點(Greenpoint)一家雜貨店裡有一隻名叫「咪咪」的灰白相間貓兒，被一位顧客拍攝後發布到社群媒體抖音(TikTok)，吸引900多萬觀看次數，成為備受歡迎的明星。分享影片的顧客米勒 (Sydney Miller) 說，這段因緣讓她與咪咪的看護人葉門移民穆罕默德 (Asam Mohammad) 建立持久融洽關係；米勒是詩人兼數位內容製作人，認為貓是紐約這類城市一種特殊而獨特的聯繫。

咪咪的一隻白毛幼崽「莉莉」也非常受人喜愛。