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消失1500年聖物「約櫃」 CIA前探員：我知道在哪

編譯周靜芝/即時報導
聖經中記載裝有「十誡」的神聖寶箱「約櫃」（Ark of the Covenant）。示意圖。Photo by Igor Rodrigues on Unsplash
聖經中記載裝有「十誡」的神聖寶箱「約櫃」（Ark of the Covenant）。示意圖。Photo by Igor Rodrigues on Unsplash

聖經中記載裝有「十誡」的神聖寶箱「約櫃」（Ark of the Covenant）在1500多年前消失了，但中央情報局（CIA）一名探員聲稱他知道它藏身何處。

每日郵報報導，艾德·丹姆斯（Ed Dames）少校曾在1980年代為中情局工作，參與過一項軍方秘密計畫，該計畫透過擁有「遙視」超感官知覺者，感知遙遠物件、人或地點的訊息。

文件顯示丹姆斯曾參與「星門」（Stargate）計畫，該計畫從1977年開始運作，直到1995年被認為無法成功收集情報為止。

丹姆斯指稱，他最近運用遙視能力追尋失蹤的約櫃，聲稱他在巴勒斯坦約旦河西岸希伯倫（Hebron）聖地的列祖之洞（Cave of the Patriarchs）裡發現了約櫃。

根據猶太教、基督教和伊斯蘭教的傳統，位於一座清真寺下方的列祖之洞（也稱麥比拉洞）被認為是幾位重要聖經人物亞伯拉罕、以撒、雅各、利亞等人的埋葬之處。

聖經中描述約櫃是以色列人在約公元前13世紀逃離埃及後不久建造的金櫃。摩西將十誡放在這個箱子裡，一些聖經歷史學家認為這箱子當時被放在耶路撒冷古聖殿最內層的「至聖所」（Holy of Holies）。聖經記載，在公元前586年巴比倫人洗劫耶路撒冷時，約櫃消失得無影無蹤。

丹姆斯表示，去年他曾以「遙視」尋找失落的約櫃。他回憶當時說，他置身一個黑暗的地方，感到很不安全，因為有種無法形容、前所未有的感覺，「這讓我很害怕」。

他說，他在某個石頭隧道裡，裡面有個東西，是方形的，又重又密；天很黑，他有些焦躁不安，但仍能控制自己的無意識。丹姆斯覺得目標是他從未見過或體驗過的「聖物」；隨著他繼續探索，他開始感覺到這與「歷史」、「聖經」有關。

丹姆斯隨後進行了另一次遙視，他說這次讓他能夠將約櫃的位置精確到「幾公尺之內」，他的結論是他就在列祖之洞裡。他聲稱，這並非他第一次參與尋找這個神聖的箱子。

在為「星門」計畫工作時，丹姆斯稱他指派這個目標是為了訓練。最近解密的一份CIA檔案描述了在這次訓練中發現的東西，將約櫃追蹤到中東一個未指定的地點。雖然最初的搜索將約櫃的可能位置縮小到中東，但丹姆斯認為他現在知道了約櫃的確切位置。

丹姆斯指出，在遙視過程中，他們會用「意識轉變狀態」來辨識目標，基本上是透過心眼來定位；通靈者的眼睛會一直睜開，並用紙筆來記錄觀察結果。不過，丹姆斯承認遙視背後的「工作假說」不符合西方科學理論，因為沒有證據支持通靈現象的存在。

根據洛杉磯時報1995年的報導，在1970和1980年代，美國政府認為通靈者對情報行動可能是很有價值的資產，花費了高達2000萬元在「星門」和其他相關計畫上。

雖然至今沒有任何考古或歷史證據顯示約櫃曾經存在過，但丹姆斯堅信它是真實存在的，且深藏在列祖之洞的地下。這些洞窟被視為古老、神聖的埋葬地，不允許任何人進入；除非情況有所改變，否則丹姆斯有關約櫃位置的推論永遠無法證實。

CIA 埃及 巴勒斯坦

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