長大的小孩繼續買玩具 讓樂高等業者賺飽飽

玩樂高既可紓壓，做品又不會摔壞，「擺到架子上，不時觀賞一下，好玩兼懷舊。」美聯社

全球玩具銷量，28%靠成年玩家成全，比2022年增加了2.5%；2023年7月到2024年6月這12個月內，美國成年人買玩具給自己玩，就花了70億元。新澤西州 小瀑布市的弗利德蘭（Bob Friedland）買樂高，就貢獻了其中不少。

他家的餐桌上，有樂高花。他辦公室，掛著樂高拚成的梵谷「星空」畫。他去過10個城市，家裡堆滿了這10個城市的樂高積木天際線圖。萬聖節 前，他在家門口旁凸窗掛著的「聖誕前夕夢魘」組上張燈結綵。

年屆50的弗利德蘭說，「我得把排屋換成大一點的獨立屋，才夠放這些樂高積木組合。」

他自己當玩具行銷商當了幾十年，但2020年才認真玩樂高，因為那年春天，新冠病疫來襲，他孤獨又焦慮，回想起小時候玩樂高的樂趣，於是買了根據1980年代卡通片製作的成套1000片樂高「沃爾川」（Voltron）組，玩得不亦樂乎，接著一組又一組的買，拚出50多組作品，從盆栽到Seinfeld裡的傑瑞公寓，內容豐富有多元。

玩樂高既可紓壓，做品又不會摔壞，「擺到架子上，不時觀賞一下，好玩兼懷舊。」

這樣的「成年兒童」，當然不只他一人，新冠封閉孤立期間，樂高、米高梅、哈斯布若（Hasbro ）等廠商不斷推出迎合大小孩口味的玩具，迷你假食物、限量版「1號方程式」賽車 人偶、精密建築模型，不一而足。

這個市場大到培育下一代玩具設計家的洛城歐提斯藝術設計學院都把「成人小孩」要玩的玩具，列入課程。專製授權玩具的太平洋JAKKS公司行銷副總卡瓦納（ Jessica Kavanaugh）說，成人玩具讓玩具世界起了「革命性的」變化。

Circana資料公司說，去年，玩具市場以年齡層區分，成年買家多於其他年齡層，包括學童。美國大人猛買玩具，歐洲成年人買玩具的花費，從2019年到2022年，也增加了11億元，而兒童花費減少了2.17億元。

普羅文化專家史瓦茲說，保持童心是成熟的表徵，尤其在時局越趨複雜、艱困，步調愈趨快速的今天，能夠「享受、慶祝」心中所愛，益發重要。