古希臘羅馬雕像 不僅好看還好聞

希臘狩獵女神阿提密斯 (Artemis)。Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

在古希臘和古羅馬，雕像不僅看起來美麗，而且氣味也很好聞。史密森尼雜誌報導，這是三月發表在「牛津考古學期刊」（Oxford Journal of Archaeology）上的一項新研究的結論。研究作者塞西莉·布隆斯（Cecilie Brøns）是哥本哈根新嘉士伯（Glyptotek）美術館的考古學家兼策展人，她發現古希臘羅馬的雕像經常被噴上玫瑰、橄欖油與蜂蠟等誘人香氣。

希臘城市時報的比爾·詹諾普洛斯（Bill Giannopoulos）撰文稱，這些香氣不僅是裝飾用，也具有象徵意義，強化了這些雕像的宗教與文化意義；在某些情況下，香氛的使用也有助於雕像的保存。

在研讀古希臘羅馬文獻時，布隆斯注意到有幾處提到香甜的雕像。她很感興趣，因此決定尋找更多關於有香味雕塑的記載。

布隆斯驚訝地在哲學家西塞羅（Cicero）、詩人卡利馬科斯（Callimachus）、作家兼建築師維特魯威（Vitruvius）、作家老普林尼（Pliny the Elder）和地理學家保薩尼亞斯（Pausanias）等人的文章中找到許多證據。其中有幾篇提到為希臘和羅馬神祇雕像塗上油膏，包括一尊描繪希臘狩獵女神阿提密斯 (Artemis)在西西里島的雕像。布隆斯發現，統治者的雕像，例如埃及 的貝勒尼基二世 (Berenice II)，也會使用香水。

這些雕像以不同的方式抹上香膏。在某些情況下，雕像會被蠟和油的混合物覆蓋，過程被稱為「ganosis」；在其他情況下，雕像被塗上橄欖油，這被稱為「kosmesis」過程的一部分，目的是保護雕像不受外在影響。

布隆斯在論文中提到，這種香味讓觀賞雕像不僅是一種視覺體驗，也是一種嗅覺體驗。古希臘與羅馬人常以色彩繽紛的顏料，以及珠寶、織布、花朵、花環和絲帶來裝飾雕塑。

今日，博物館中收藏的古希臘羅馬雕像通常都是白色，沒有任何裝飾。但布隆斯等人的研究顯示，情況並非一直如此。

當義大利 人在文藝復興時期開始發掘古代藝術品時，鮮豔的顏料大多已褪色，一旦雕像暴露在空氣與光線下，任何留存的顏色都會迅速消失；清潔程序也抹去了許多殘留的顏色痕跡。

史密森尼雜誌在2022年曾報導，米開朗基羅等藝術家從這些看似未上色的大理石像中汲取靈感，讓他們文藝復興時期雕塑也同樣不加裝飾。

18世紀的德國 藝術史學家兼考古學家約翰溫克爾曼（Johann Winckelmann）曾指出，雕像越白，也就越美麗；其後，全白的希臘羅馬雕像的迷思便一直存在。他說，顏色能提升美感，但本身不是美；在美的考量中應該只佔次要地位，因為構成美的本質不是顏色，而是結構。

事實上，古希臘與羅馬人崇尚豔麗的顏色，考古學家稱之為「彩色裝飾」。布隆斯表示，鮮豔的顏料與裝飾易讓人產生錯覺，以為雕像是活的，而香味則會增加這種錯覺。

她說，舉例來說，在寺廟裡放置一尊有這樣裝飾的神像，會讓參觀者覺得神像更加栩栩如生。