我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河北深夜規模4.2地震 北京天津有震感 有民眾嚇醒

全家出門買聖誕樹後消失60年 懸案露曙光卻停止搜查

法國龐畢度藝術中心「黑色巴黎」展150名非裔畫家作品

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎地標龐畢度中心在3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。美聯社
巴黎地標龐畢度中心在3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。美聯社

巴黎地標龐畢度中心（Center Pompidou / Pompidou Center）即將展開為期5年的關閉大整修，在大關閉前會舉行數個展覽，有意者應把握機會一睹她著名的藝術收藏。

其中一個展覽是3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。

副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾 (Éva Barois De Caevel) 形容這個展覽是史無前例，參展的非裔藝術家來自不同背景，是非裔文化的一次碰撞。

副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾 (Éva Barois De Caevel，左...
副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾 (Éva Barois De Caevel，左) 形容這個展覽是史無前例，參展的非裔藝術家來自不同背景，是非裔文化的一次碰撞。美聯社

她介紹，這些藝術家有些是非裔美國人，有些是加勒比人，也有直接來自非洲，更有一些是非洲裔，因此即使是「黑人」，但文化內涵也存在差異。而這次展覽的重點不是地理或種族，而是「黑人意識」，這種意識是由黑人藝術家共同經歷的奴隸制歷史以及種族主義所塑造出來的。

卡維爾解釋，第二次世界大戰後，許多非裔美國畫家、音樂家及知識分子湧向巴黎，尋求在美國找不到的自由感，對許多人來說，巴黎代表他們擺脫在美國所面對的種族隔離及歧視

至於來自法國殖民地並於後來獨立的非洲藝術家，來到巴黎是加入爭取公民權利和種族正義的政治和思想運動。其他來自加勒比地區的黑人藝術家，則支持日益壯大的獨立主義運動。

基於背景及所追求的不同，自然反映到他們的作品裡。

展覽策展人艾麗西亞‧諾克（Alicia Knock）甚至說這個展覽，是一部令人難以置信的去殖民化(decolonization)史詩，強調了巴黎既是一個「泛非主義 (Pan-Africanism) 實驗室」，也是鼓勵非裔人民團結的運動，同時也是一個反殖民主義研討會。

展覽策展人艾麗西亞‧諾克（Alicia Knock，圖）甚至說這個展覽，是一部令...
展覽策展人艾麗西亞‧諾克（Alicia Knock，圖）甚至說這個展覽，是一部令人難以置信的去殖民化(decolonization)史詩。美聯社

參觀者透過作品可以看到這些藝術家，如何為重寫現代主義以及後現代主義的歷史做出貢獻，以及看到他們如何重新構建抽象主義和超現實主義。

諾克透露，展覽過後龐畢度中心會收藏其中大約40件藝術品，並計畫作為博物館館藏。

非裔 種族主義 歧視

上一則

首次造訪波士頓 5件事讓你體驗這座古老城的特色

延伸閱讀

金山市長批准Waymo送機 SFO開啟臨時測繪

金山市長批准Waymo送機 SFO開啟臨時測繪
「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩

「沙漠殺手」關近40年仍稱無罪 死刑前48小時 法院突下令暫緩
龐畢度中心9月將整修關閉5年 館藏區已先熄燈

龐畢度中心9月將整修關閉5年 館藏區已先熄燈
巴黎龐畢度藝術中心 閉館5年整修 2000件藝品移倉庫、海外展出

巴黎龐畢度藝術中心 閉館5年整修 2000件藝品移倉庫、海外展出

熱門新聞

網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

2025-03-17 19:41
網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

2025-03-21 19:58
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反；示意圖，和本新聞無關。(圖／123RF)

飛機上用餐 注意4點保安全

2025-03-20 09:49
最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。Image by Mirko Stödter from Pixabay

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

2025-03-18 09:48
網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

2025-03-23 19:55
北喀斯喀特國家公園。Image by carolynhasemail from Pixabay

避開人群 何不探訪最少人前往的國家公園？

2025-03-21 11:32

超人氣

更多 >
黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的

黃曉明曬15人聚餐照…竟是10個他+5個趙麗穎 網狂猜哪個是真的
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普
被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信

被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信