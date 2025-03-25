法國龐畢度藝術中心「黑色巴黎」展150名非裔畫家作品

巴黎地標龐畢度中心在3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。美聯社

巴黎地標龐畢度中心（Center Pompidou / Pompidou Center）即將展開為期5年的關閉大整修，在大關閉前會舉行數個展覽，有意者應把握機會一睹她著名的藝術收藏。

其中一個展覽是3月19日至6月30日舉行的「黑色巴黎」(Black Paris)，展出大約150位非裔 重要藝術家的作品，包括300多幅繪畫、雕塑等，其中不少從未或罕有在法國展出過。

副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾 (Éva Barois De Caevel) 形容這個展覽是史無前例，參展的非裔藝術家來自不同背景，是非裔文化的一次碰撞。

副策展人埃娃‧巴魯瓦‧狄‧卡維爾 (Éva Barois De Caevel，左) 形容這個展覽是史無前例，參展的非裔藝術家來自不同背景，是非裔文化的一次碰撞。美聯社

她介紹，這些藝術家有些是非裔美國人，有些是加勒比人，也有直接來自非洲，更有一些是非洲裔，因此即使是「黑人」，但文化內涵也存在差異。而這次展覽的重點不是地理或種族，而是「黑人意識」，這種意識是由黑人藝術家共同經歷的奴隸制歷史以及種族主義 所塑造出來的。

卡維爾解釋，第二次世界大戰後，許多非裔美國畫家、音樂家及知識分子湧向巴黎，尋求在美國找不到的自由感，對許多人來說，巴黎代表他們擺脫在美國所面對的種族隔離及歧視 。

至於來自法國殖民地並於後來獨立的非洲藝術家，來到巴黎是加入爭取公民權利和種族正義的政治和思想運動。其他來自加勒比地區的黑人藝術家，則支持日益壯大的獨立主義運動。

基於背景及所追求的不同，自然反映到他們的作品裡。

展覽策展人艾麗西亞‧諾克（Alicia Knock）甚至說這個展覽，是一部令人難以置信的去殖民化(decolonization)史詩，強調了巴黎既是一個「泛非主義 (Pan-Africanism) 實驗室」，也是鼓勵非裔人民團結的運動，同時也是一個反殖民主義研討會。

展覽策展人艾麗西亞‧諾克（Alicia Knock，圖）甚至說這個展覽，是一部令人難以置信的去殖民化(decolonization)史詩。美聯社

參觀者透過作品可以看到這些藝術家，如何為重寫現代主義以及後現代主義的歷史做出貢獻，以及看到他們如何重新構建抽象主義和超現實主義。

諾克透露，展覽過後龐畢度中心會收藏其中大約40件藝術品，並計畫作為博物館館藏。