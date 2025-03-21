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科學家在太空深處意外探測到宇宙合唱波

記者胡玉立／即時報導
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圖為NASA位在佛州泰特斯維爾(Titusville)的4顆「磁層多尺度衛星」。美聯社檔案照
圖為NASA位在佛州泰特斯維爾(Titusville)的4顆「磁層多尺度衛星」。美聯社檔案照

科學家在「地球磁場」延伸區域意外探測聽起來像鳥兒鳴叫聲、被稱為「合唱波」（chorus waves）的宇宙波（cosmic waves）；研究人員以前在太空中捕捉過這類聲音，但最新探測到的宇宙「合唱波」來自更遠處：距離地球逾6萬2000哩；情況前所未聞。

宇宙「合唱波」是等離子體（plasma）爆發，其波動頻率與人類聽覺同頻；轉換成音頻訊號時，其尖銳音調彷彿高音調的鳥叫聲。

未參與此研究的愛荷華大學太空物理學家傑恩斯 (Allison Jaynes) 表示，「這引出許多該領域可能存在的物理學新問題。」

近幾十年來，宇宙「合唱波」一直被無線電天線接收，其中包括1960年代南極洲研究站接收器在內。科學家不確定這些擾動如何發生，但他們認為「地球磁場」可能與此有關。美國太空總署（NASA）的「范艾倫探測器」（Van Allen Probes）以前也曾聽到來自地球輻射帶附近的合唱波。

前述最新「合唱波」紀錄是由NASA的「磁層多尺度衛星」（Magnetospheric Multiscale satellites）取得，這些衛星是在2015年發射，用於探索地球和太陽磁場。新研究內容是在1月22日於「自然」（Nature）期刊發表。

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