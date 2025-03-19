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華州海象幼仔與海帶玩 有如表演韻律體操吸眼球

編譯尤寶琪／即時報導
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華盛頓州一家「第凡恩斯角動物園和水族館」(Point Defiance Zoo & Aquarium)一隻年僅九個月大的小海獅「胡椒」(Pepper)。美聯社
華盛頓州一家「第凡恩斯角動物園和水族館」(Point Defiance Zoo & Aquarium)一隻年僅九個月大的小海獅「胡椒」(Pepper)。美聯社

華盛頓州一家水族館中的小海獅，日前被拍到叼著人工海帶，在水中做出宛如韻律體操班複雜的轉圈動作，吸引不少目光。

水族館生物學家特雷蒙蒂(Noelle Tremonti)指出，這隻年僅九個月大且仍在喝母乳的小海獅「胡椒」(Pepper)，已經成為了「第凡恩斯角動物園和水族館」(Point Defiance Zoo & Aquarium)中最有雜技天賦的海獅。

影片來源：youtube/Point Defiance Zoo & Aquarium

「我們總是開玩笑說牠是一名彩帶舞者，因為在水中看起來是如此的有藝術感且美麗的令人歎為觀止，」她說道，「但看到牠如此專心的與豐容(enrichment)物品互動，讓我感到非常開心。」

2月在華盛頓州塔科馬市(Tacoma)上演的旋轉表演，是這家位於西雅圖南方約34英里的水族館中，提供給海獅的眾多豐容活動之一。特雷蒙蒂指出，這些人工海帶幫助海獅寶寶學習如何與在自然環境中隨處可見的海帶互動，以及如何用嘴巴探索周圍環境。

這些用毛氈製成的人工海帶，尺寸剛好適合讓胡椒抓取和操控，特雷蒙蒂指出。在影片中，小海獅用鰭拉動海帶，然後在追逐著海帶的另一端，創造出一個優美的圓圈，接著再用嘴巴叼著海帶。

胡椒是水族館120年歷史以來，首隻在館內出生的海獅；現在體重有74磅，並在近期吃掉了第一條魚，雖然多數的時間，胡椒都只喜歡和魚玩耍。

而這隻愛玩且好奇心重的小海獅最愛的活動，則是舞動人工海帶條。

「牠一天大部分的時間，都會花在找尋各種海帶的不同玩法，」特雷蒙蒂指出，「看牠這樣做真的很有趣。」

華盛頓州一家「第凡恩斯角動物園和水族館」(Point Defiance Zoo ...
華盛頓州一家「第凡恩斯角動物園和水族館」(Point Defiance Zoo & Aquarium)一隻年僅九個月大的小海獅「胡椒」(Pepper)。美聯社

華盛頓州 西雅圖

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