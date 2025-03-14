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聖派翠克節遊行 這個古老南方城市不輸波士頓、芝加哥

編譯盧炯燊／即時報導
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民眾觀看在紐約市第五大道上的聖派翠克節遊行。圖為路透檔案照片
民眾觀看在紐約市第五大道上的聖派翠克節遊行。圖為路透檔案照片

3月17日聖派翠克節(St. Patrick's Day)不是美國公定假日，但作為最早期移民慶祝愛爾蘭文化的傳統節日，每年這天全美各地都舉行慶祝活動。其中紐約市始於1762年的聖派翠克節遊行，使她獲得全美規模最大、歷史最悠久的美譽。此外，很多人還會認為波士頓及芝加哥的遊行都歷史悠久。

然而第2古老的聖派翠克節遊行，是很多人都料不到的屬於一個小城市：薩凡納(Savannah)。

薩凡納是喬州查塔姆郡(Chatham County)的郡治，也是州內最古老城市，歷史甚至比喬州本身還要久。

愛爾蘭人18世紀初首次抵達薩凡納地區，此地迅即成為愛爾蘭移民的中心。1824年3月17日當地居民步行前往聆聽來訪主教的演講，這次步行變成了一場遊行，薩凡納聖派翠克節遊行自始誕生了。

儘管隨後聖派翠克節遊行在全美遍地開花，但反而變成現代的世俗活動，紐約市的也不例外。然而薩凡納聖派翠克節遊行始終保留濃濃的宗教色彩。

這個小城市的教區民眾，當天身著綠色衣服，先聚集在聖若翰洗者聖殿主教座堂（Cathedral Basilica of St. John the Baptist）舉行遊行彌撒，之後從座堂出發，穿過薩凡納的歷史街區，終點是福賽斯公園(Forsyth Park)。遊行的樂隊、馬匹及花車等，都是由當地愛爾蘭團體和家庭贊助。

這一天，薩凡納沉浸於綠色海洋，整個小城市當天供應的是翠綠色啤酒，市內著名的噴泉將流出綠色的水。

專程前來參加遊行活動的遊客，歷史悠久的巴爾多酒店(Hotel Bardo)是最佳選擇，它距離遊行地點最近。佩里巷酒店(Perry Lane Hotel)及新建的安薩凡納酒店(Ann Savannah)也是不錯選擇，會讓您置身於歡樂的中心。

喬州 紐約市 移民

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