倫敦二戰地下隧道 計畫改建為博物館、酒吧等景點

一名記者在英國倫敦參觀二戰期間用作避難所的地下隧道，這些隧道現在將被開發成一個新的旅遊景點。路透

1940年代初，英國政府為因應納粹 軍隊轟炸，在倫敦街道下建造秘密隧道，如今，這些地面下約100呎的地下隧道擬改建為博物館、酒吧等，二戰期間倫敦大轟動(London Blitz)的避難遺址將改變為歡光景點。

倫敦隧道公司(London Tunnels)執行長莫瑞(Angus Murray) 最近引領投資者和記者參觀地下隧道時透露改建計劃細節。

隧道景點預訂2027年底或2028年初對外開放，屆時將包括倫敦大轟炸紀念碑、博物館、美術館和酒吧。

佔地8萬6000平方呎的空間將進行1.49億元大修，整建工程由Wilkinson-Eyre公司建築師領軍；該公司曾參與香港國際機場(Hong Kong International Airport)天橋(Sky Bridge)、英國的蓋茨 黑德千禧橋(Gateshead Millennium Bridge)等國際工程。

設計師打算保留隧道內留存的歷史文物，在景點的「歷史與遺產」(History and Heritage)區塊展出；另有「藝術與文化」區塊，將輪流舉辦藝術展，並藉助投影機、螢幕、氣味和聲音進行沉浸式展示。酒吧將成為整個景點中心，可容納數百人。

莫瑞指出，這將是一個巨大空間。計畫2026年下半年開始動工，場館開放後，希望每年吸引300萬遊客，大致與英國遊客最多的付費景點倫敦塔(Tower of London)遊客人數相當。

媒體Time Out報導，倫敦避難隧道建於1941年和1942年，位於市中心的High Holborn和Chancery Lane下方，原本為了在德國轟炸期間為倫敦人提供避難所，但工程完成時，倫敦大轟炸已結束。

換句話說，這些隧道最終未用來當作戰時的避難場所，但曾被用作英國情報部門特別行動執行處(British Intelligence's Special Operations Executive)的辦公室。

1950、1960年代，隧道被改造成金斯威電話交換局(Kingsway Telephone Exchange)，冷戰期間提供通話服務，當時有些電信交換機遭轟炸，需要深處的電信交換據點；後來，英國電信(British Telecom)進駐，為員工增設地下酒吧和遊戲室。

地下隧道1980年代以來一直閒置，2008年開始出售，莫瑞2023年以澳洲 私募股權企業家身份買下。