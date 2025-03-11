紐約最奢華電影院隱身五星酒店 幾乎一票難求

示意圖。Image by Sebastian Gößl from Pixabay

紐約客想要來場豪華、動人、隱密的晚餐加電影約會，幾乎無法如願，且票價比一般電影院 Regal、AMC或Loews高出五倍。

紐約郵報報導，近日一個晚上，66位電影愛好者識途老馬般地悄然走入一家巴黎裝飾藝術風格的電影院，這家過去為電影公司放映室的場所，隱身於翠貝卡（Tribeca）高級五星級酒店的地下室，提供絕對是紐約最奢華的觀影體驗。

Barriere Fouquet酒店位於Desbrosses街與Greenwich街交界處，被譽為「舒適的經典」(Cozy Classics)，已成為有錢電影愛好者的非正式周日晚餐俱樂部。

想進入這家奢華電影院，票價最高為215元（不含稅與小費），觀眾可置身精緻貼金天花板下，坐在淺褐色天鵝絨躺椅與坐椅上，享受一場藝術盛宴。

當越來越多人沉迷以手機線上觀看影片、電影院業者以每場20元票價掙扎求生時，在去年12月對外開放的Fouquet電影院，則成了時尚人士的新綠洲。

長島市 一家公司財務長，也是酒店餐廳常客的米莉卡·拉伊科維奇（Milica Rajković）表示，這是城裡少有能讓人感受到夜生活氣氛的地方，每個人都盛裝打扮。從事私人銀行業務的泰勒·德維斯（Taylor Deves）說，這裡有著裝正式的情侶，也有穿著豪華睡衣的，「什麼人都有」。

翠貝卡區皮膚科醫生丹迪·英格曼（Dendy Engelman）身著黑洋裝與Gucci外套，周日與三位女友出席觀賞奧斯卡頒獎盛會。她說，可以看出人們真的很關心這場典禮，沒有人閒聊，專注於演講內容和誰贏了，「這些人是真正的電影迷」。

追求時髦的電影愛好者或許不介意花費110元（兩杯飲料和一場電影）到215元（特別活動）不等的票價，以及每周一次的懷舊電影放映的價格是165元（晚餐和一場電影）；但想要置身其中，還得想辦法訂到票。

門票會在放映前兩周在訂票、訂餐網站Resy公布，且無法提早預訂；除了在飯店的Instagram上發布外，也沒有其他宣傳。即使如此，網頁未提供購票連結，必須發簡訊給他們，因此該電影院Instagram官方帳號充斥大量訂票貼文。

活動幕後推手、酒店行銷總監維多莉亞·貝羅（Victoria Menechella Bello）表示，經常有人詢問是否可以提前預訂，以及電影放映時程表，但他們堅持在兩周前開放，讓活動更刺激、更隱密，「票很快就賣光了」。

如果認為豪擲330元享受二人電影約會有點瘋狂，別擔心還有可在酒店法式餐廳Fouquet's用餐的額外優惠，該餐廳主菜通常從34元（蘑菇）到115元（牛肉）不等。

其他優惠還包括：復古瓶裝可樂、爆米花與個人糖果袋（雞尾酒必須從吧檯訂購）；儘管如此，由知名瑞典 建築師馬丁·布魯德尼斯基（Martin Brudnizki）工作室所設計的法式氛圍，以及Fouquet's餐廳的名號，才是多數人慕名而來的主因。