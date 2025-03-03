萊特「落水山莊」對抗漏水 修復花費是建造的40倍

建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）最知名的作品「落水山莊」飽受漏水困擾，而維修費用是建造成本的40倍。美聯社

華爾街 日報報導，建築大師法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright）最知名的作品「落水山莊」飽受漏水困擾，而維修費用是建造成本的40倍。

近幾個月來，懸空溪流、挑戰重力的「落水山莊」在層層鷹架阻隔下，顯得有幾分落寞。西賓州 保護協會（Western Pennsylvania Conservancy）為修補這座位於Mill Run的建築數十個漏水處，花費加起來已達700萬元，與1930年代建造時的14.8萬元相距甚遠。

這座由住宅改建的博物館是萊特「有機建築」理念的開創性典範，但其雄心勃勃的設計以及位於瀑布上方的位置，使這棟建築在接近百年之際處於岌岌可危的狀態。

現在，保護人士正努力為後代鞏固這座建築物。「落水山莊」總監賈斯汀·岡舍（Justin Gunther）表示，保護協會上一次進行如此大規模的修復工程是在2000 年代早期；目前的工程是「落水山莊」未來20年保護計畫的一部分，該建物在2019年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產 。

賓州有兩處被UNESCO列為世界遺產，另一個是費城的美國獨立紀念館（Independence Hall）。

岡舍指出，水一直都是「落水山莊」要對抗的主要自然力量。這項工程將於 2026年冬季完工；當然所有的時間與工作都要付出高昂的代價。他表示，就像任何建築工程一樣，費用總是比預期的要高。

岡舍說，賓州政府提供了修復費用的絕大部分，其餘資金則透過私人基金會與個人募集，目前籌款還有100萬元缺口。

華爾街日報報導，「落水山莊」在2024年共接待了14.3萬名遊客。

岡舍表示，萊特曾說過「落水山莊」是為音樂般的潺潺溪水聲而設計的；意即讓建築成為表現奔流溪水的雕塑，是依大自然形式與原則而呈現的創作。由於靈感來自大自然，任何人在參觀「落水山莊」時，都會發現與它之間存在某種連結。

最近「落水山莊」受到的關注是，自去年12月以來，9300平方英尺的建築被鷹架包圍。岡舍說，這些鷹架應會在四月初拆除，以迎接開放民眾參觀的季節。

這表示早鳥訪客有個特別的機會，岡舍表示，計畫於三月開始的「落水山莊」參觀季將推出的「修護行動」之旅，帶領遊客深入了解工程的複雜性。