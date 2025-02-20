嘻哈文化少不了它 紐約推出運動鞋展

展出的運動鞋中，包括一雙愛迪達(Adidas)Superstars，其代表人物就是代表著皇后區(Queens)的美國嘻哈組合RUN-DMC。（路透）

運動鞋愛好者在2月6日晚上湧入聖若望大學(St. John's University)，參加一場旨在慶祝紐約市 與客製運動鞋間特殊關係的展覽，其中包括了這些運動鞋對嘻哈和時尚界的影響。

這場特殊展覽被稱為「We Are Shoe York City」，相當於是運動鞋界的Met Gala，在玻璃櫃中展出了許多稀有和經典運動鞋。

「這基本上是自我表達的一種方式，雖然現在有很多人都穿著同樣款式的鞋子了，」參與這場活動的18歲維多利雅．艾文斯(Victoria Evans)表示，「在紐約，基本上是『懂得人就懂』的情況。」

艾文斯表示，她願意花500元來買一雙稀有運動鞋，部分是因為「運動鞋文化其實就是一種嘻哈文化」。

本次展覽聯合策展人、聖若望大學運動管理助教艾蜜莉．凱勒(Emily Keller)指出，本次展覽旨在「講述紐約運動鞋的故事」，共有五個展櫃，分別代表紐約的每個行政區。

「這裡有著圍繞著運動鞋，由那些從去尋找真正稀有運動鞋，到現在客製運動鞋的人所建立的各種社區，」凱勒說，「我覺得，這是透過服裝來展現自我的一種非常酷的方式。」

展出的運動鞋中，包括一雙愛迪達(Adidas)Superstars，其代表人物就是代表著皇后區 (Queens)的美國嘻哈組合RUN-DMC，另外還有誕生於史泰登島 (Staten Island)的Nike Dunk高筒鞋「Wu-Tang Clan」。

其他還包括代表著曼哈頓(Manhattan)的Puma x Dapper Dans，向布魯克林區(Brooklyn)致敬的紐約自由人隊(New York Liberty)吉祥物Ellie the Elephant Sabrina 2。

一雙向布朗克斯區(Bronx)致敬的「嘻哈50年」(50 Years of Hip-Hop)運動鞋也在展覽中展出。

「紐約的原始特色⋯充分的透過運動鞋展現出來，」35 歲的運動鞋客製公司NRS聯合創辦人李丹尼(Danny Lee)，6日參與活動時表示，「當談到運動鞋時，人們願意承擔更多風險。我覺得這就是紐約的核心。」