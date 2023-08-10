瑕疵也很美 「雀斑妝」正時髦

Freck雀斑筆，已成為假雀斑商品中最知名的品牌。（取自Freck Beauty）

美醜沒有絕對的標準，往往隨著潮流而改變，就像長雀斑曾是件讓人自卑的事，如今卻被奉為時尚。2000年代，海莉·布坎南(Hailey Buchanan)在學校總被嘲笑她臉上長雀斑，因此她深深討厭自己的雀斑。

布坎南長大後成為一名美容師，23歲的她在華盛頓州 皮阿拉普(Puyallup)開了「面對自己的美」(Face Yourself Beauty)美容工作室，當她在抖音(TikTok )等社群媒體 看到那些擁有潔淨無瑕、洋娃娃般肌膚的女性，卻一心想要紋雀斑時，她難以置信地笑說，這就是潮流吧。

今年稍早，布坎南在她的服務項目中增加了「半永久性假雀斑」，這種類似於紋眉的技術，可以持續三年才會褪色。這個夏天，布坎南每周都要為大約兩位顧客做這種手術，每次歷時一個多小時，收費高達225元。

「華盛頓郵報」指出，如今美國人對長雀斑這件事，態度有了180度大轉變。約從2019年起，雀斑濾鏡開始出現在Snapchat和Instagram，在新功能的輔助下，可在照片人物臉上加些小斑點。從那時起，像布坎南的美容工作室和美妝店，為人們在臉上添加「假雀斑」的技術與商品愈來愈普遍。在美妝網站Ulta搜尋「雀斑」時，會找到黑斑清除液，也可看到雀斑生成器。而2017年推出的創新商品雀斑筆Freck，已成為假雀斑商品中最知名的品牌。

美容專家克莉斯蒂娜(Jenna Kristina)相信，這是拜某些天生長雀斑的名人推動了人們接受了雀斑這件事；例如華裔演員劉玉玲(Lucy Liu)、超模吉賽兒·邦倩(Gisele Bündchen)、歌星艾莉西亞·凱斯(Alicia Keys)等。