更自由運用時間兼顧生活 「微時段工作」漸流行

疫情後遠距與混合辦公模式興起，職場湧現「微時段工作」(microshifting)新浪潮。示意圖。Image by Apso tech from Pixabay

疫情 後遠距與混合辦公模式興起，職場湧現「微時段工作」(microshifting)新浪潮。勞工不再死守九晚五的工作時間，而是將任務拆解成數個高效時段，穿插處理家務與個人健康需求，藉此提升創意並緩解職場倦怠感。

美聯社報導，身為創意服務機構Sheer Havoc共同創辦人的米根(Jen Meegan)，她工作一小時後送孩子上學，接著買菜或加油，隨後再投入工作。這就是她的生活節奏：以幾小時為單位專注工作，中間抽出一兩小時照顧家庭與個人需求，並持續重複此模式直到深夜完成任務。

「微時段工作」是一種彈性排程方式，將工作切分為短時間、高效率的段落，而非傳統連續的朝九晚五，工作時間圍繞著生活需求調整，績效則以成果為主，不是取決於工時長短。對於米根來說，有時候離開工作反而能在腦中完成更多思考，「當你不坐在電腦前苦思，靈感反而會浮現。」

這種模式正逐漸流行並慢慢獲得部分企業認可，也被視為改善工作與生活平衡的方法。喬治梅森大學教授洛克曼(Kevin Rockmann)指出，隨著企業逐漸給予員工更多自主權，「這不僅變得更普遍，也讓員工更有動力提出這樣的需求。」支持者認為，分段工作能給大腦喘息空間，進而提高生產力。

洛克曼表示，「從創意角度來看，休息是好事。當你停止思考某項任務時，最好的點子往往會浮現。」

曾帶領八人團隊的蓋瑞特(Shellie Garrett)表示，她允許員工自行安排時間，只需參加每周會議，「只要產能穩定，我讓大家選擇最適合自己的方式，結果反而更有效率，也更快樂。」

加州遠距人力資源公司Office Beacon執行長達拉爾(Pranav Dalal)管理著分布在印度、菲律賓及墨西哥等地的員工，他了解許多員工正透過「微時段工作」處理私事。身為單親爸爸的他表示理解，但也警告若過度濫用導致團體活動遲到，則會破壞團隊關係並引發不滿。

在德州從事政治活動策劃人的Isabelle Young認為，彈性時間有助於應對她的自閉症與慢性疾病，讓她依身體狀況調整工作時間，例如延後會議或中途休息。但這種模式也有弊端，她坦言由於工作從未真正結束，「感覺永遠都在工作，沒有真正下班的時候。」

蓋瑞特過去曾利用分段工作來管理自免疫疾病，她建議向雇主提出彈性工作時，應強調對公司的好處，「『如果你(公司)希望我發揮最高產能或創意，這就是讓我工作效率最好的方式。』」