股市、經濟脫鉤讓人困惑 關鍵在這一因素

今年上半年，股市氣勢驚人；與此同時，經濟學家指出，美國經濟的走勢疲軟，與股市表現脫節。(路透)

今年上半年，股市氣勢驚人；與此同時，經濟學家指出，美國經濟的走勢疲軟，與股市表現脫節。消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，對那些認為股市會與經濟掛鉤、步調一致的消費者與投資人而言，這種脫鉤現象令人困惑。

摩根大通私人銀行（J.P. Morgan Private Bank）市場經濟學家塞德爾（Joe Seydl）表示，市場普遍存在一種看法，認為股市與經濟應步調一致；但從分析角度來看，它們是兩種截然不同的現象，在許多方面有如蘋果與橘子的比較。

股市與經濟走向分歧

2026年上半年，史坦普500 指數上漲近10%，道瓊指數同期上漲近9%，創下自2021年以來最佳上半年表現。這波漲勢延續美國股市連續數年的強勁表現：史坦普500指數在2023年上漲24%、2024年上漲23%、2025年上漲16%，是自2000年以來表現次佳的連續三年漲勢。

上周公職人員財產申報資訊公布後，川普總統將其財富飆升的原因之一歸因於股市的強勁表現。與此同時，塞德爾指出，美國實質國內生產總額（GDP）增速已從2023年的約3.3%放緩至2026年迄今的約1.9%。當然，美國經濟狀況未必糟，塞德爾表示，經濟增長步伐一直保持穩健。

不過，信評機構穆迪（Moody's）經濟學家贊迪（Mark Zandi）將約2%的GDP增長率形容為「疲軟」；他表示，這與去年的增長率大致持平，經濟仍在增長，並未陷入衰退，但也無法加速前進。

聯準會官員在六月預估，2026年經濟成長率將達2.2%。贊迪表示，經濟學家的共識傾向預期年度成長率約為2%。贊迪指出，勞動市場正顯現疲軟跡象，勞動參與率已接近新冠疫情爆發以來約50年來的最低水準；若排除疫情因素，雇主的招聘速度已降至逾10年來最低點，長期失業率則持續攀升。

此外，根據密西根大學的消費者調查，受通膨加劇擔憂影響，5月份消費者信心指數暴跌至歷史新低；該調查指出，6月份消費者信心雖略有回升，但仍處於「不佳」狀態。

贊迪表示，股市與經濟通常同步，但有時也會出現顯著的分歧，而現在正是這種時候。

為何會出現這種分歧？

經濟學家指出，人工智慧（AI）似乎是造成這種分歧的主要原因。贊迪說，人工智慧公司的股價狂漲，帶動了整體股市上揚。

塞德爾指出，科技類股約佔股市總市值的35%；若將Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉等公司納入科技類股，其占比則約達50%，這些公司雖被歸類為消費企業，但股價表現卻與大型科技公司無異。股價隨市場對企業未來表現的預期而波動，在當前環境下，投資者對科技公司、尤其是AI領域企業的獲利潛力都持樂觀態度。

經濟研究機構「凱投宏觀」（Capital Economics）在7月1日的一份報告中指出，獲利增長主要集中於大型科技巨頭，尤其是支撐AI基礎設施的半導體公司與超大規模雲端服務供應商。該報告指出，微軟、亞馬遜與甲骨文等超大規模雲端服務商提供雲端運算基礎設施，而英特爾、台積電與三星等半導體公司則製造人工智慧晶片。自2022年底以來，這兩類企業幾乎佔了史坦普500指數獲利增長的三分之二。

塞德爾表示，科技業僅佔美國經濟約10%至15%，美國經濟實際上是由消費者支出所驅動，這部分約佔GDP的70%。經濟學家指出，儘管消費者支出依然強勁，但這種強勁表現多仰賴高收入家庭；若局勢出現偏差，這種情況恐將拖垮經濟。

穆迪六月的分析報告指出，收入約20萬元或以上的20%家庭，個人支出佔比已達近60%，高於1990年代初的約一半水準。贊迪在該報告中稱，2026年第一季，扣除通膨因素後，前20%家庭的消費增長約4%，而後80%家庭的消費則維持不變；這種「K型」態勢自疫情以來便持續存在。

經濟學家指出，富裕家庭持有絕大多數的股票，在市場景氣時往往更大肆消費；這是由於「財富效應」，他們感到自己更富裕，因而增加消費。經濟學家表示，若投資人對AI失去信心，且股市遭遇長期下跌，一旦富裕階層緊縮開支，對經濟將是壞消息。

除了AI之外，還有其他壓力來源，如美伊重燃戰火；通膨率也仍遠高於聯準會的目標，對家庭預算造成壓力。贊迪表示，若AI類股陷入低迷，由於經濟本就疲軟，屆時將陷入大麻煩，當前的經濟處境十分脆弱且充滿不確定。