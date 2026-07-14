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2因素驅動 美低薪族收入增幅創3年新高

編譯廖振堯／即時報導
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根據美國銀行的交易數據，低收入族群6月的稅後薪資年增率，較去年同期成長4.1%，...
根據美國銀行的交易數據，低收入族群6月的稅後薪資年增率，較去年同期成長4.1%，創下2023年7月以來最快增速。示意圖。Image by 🌸♡💙♡🌸 Julita 🌸♡💙♡🌸 from Pixabay

小人物似乎總是難以出頭，但智庫機構「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)最新數據顯示，情況可能正開始對他們有利，有幾個因素可能正在改善低收入族群的處境。

今日美國(USA Today)報導，根據美國銀行的交易數據，低收入族群6月的稅後薪資年增率，較去年同期成長4.1%，創下2023年7月以來最快增速。同一期間，中等收入族群薪資成長率為3.4%，低收入族群不僅超越中等收入族群，還幾乎追上高收入族群的4.2%。

事實上，高收入族群的薪資成長率還略有下滑，美銀在報告中指出這「意味著他們先前相較低收入家庭的領先優勢已大致消失」。報告共同作者、美銀研究所資深經濟學家丁斯利(David Tinsley)表示過去幾年，高收入家庭一直持續拉大領先幅度，如今這個差距正逐漸縮小，低收入勞工薪資成長加快，顯示消費支出能力再次更廣泛地分布於各收入家庭之間。

低收入族群薪資為何增加？美銀經濟學家指出，首先越來越多人透過跳槽獲得更高薪資，今年4至6月的轉職率高於去年同期，這有助於縮小薪資成長差距。雖然所有收入族群都會出現這種情況，但低收入家庭跳槽時平均加薪幅度約12%，高於高收入家庭的約9%。

另一因素是川普總統去年簽署的代表性減稅與支出法案「大又美法」，也可能帶來助益。報告指出稅制改動使得一些中低收入家庭已決定今年要減少薪資預扣稅額，進而提高了實質淨薪資的成長幅度。

低收入族群這股薪資成長的動力是否能持續，目前仍難以確定。不過美銀經濟學家表示，如果就業市場持續穩健，而且中低收入族群確實持續受惠於每次發薪時較低的預扣稅額，那麼他們的前景可望進一步改善，「大又美法」帶來的淨薪資成長優勢可能持續一年。

另一方面，在穩健就業市場下，只要勞動市場仍維持改善趨勢，透過跳槽帶來的薪資成長就有機會持續。但經濟學家們也警告，若勞動需求放緩，低收入族群的薪資成長將容易受到衝擊而回落。

丁斯利表示，目前低收入家庭可以享受這波薪資成長帶來的好處，同時也能貢獻整體經濟，「低收入家庭正經歷近三年來最強勁的稅後薪資成長。這一點相當重要，因為低收入消費者若收入增加，通常會花更多錢用於消費，因此未來幾個月有望支撐消費性支出。」

精華 FAQ

  • 美銀交易數據顯示，低收入族群6月稅後薪資年增4.1%，是2023年7月以來最快；中等收入為3.4%，高收入為4.2%，低薪族幾乎追上高薪族。

  • 主要有兩個原因：一是更多低收入勞工透過跳槽獲得加薪，4至6月轉職率高於去年同期；二是「大又美法」影響部分家庭調低預扣稅額，推升實質淨薪資。

  • 若就業市場維持穩健、且減稅效果持續，低收入家庭的薪資優勢可能延續約1年；由於這類家庭增加收入後更傾向消費，未來幾個月可望支撐整體消費支出。

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