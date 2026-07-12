財務也需年中檢查 2步驟調整策略

示意圖。Image by FlyFin Inc from Pixabay

2026年已過半，正是檢視財務狀況的最佳時機。專家建議，7月進行「年中財務健檢」不必大規模調整，只需確認短期與長期目標進度，確保儲蓄、退休 帳戶與投資組合符合預期。此外，由於地緣政治不確定性高，應檢視投資是否過度集中於科技股。

根據Money網站報導，2026年已經過了一半，代表現在正是檢視財務狀況的最佳時機。先鋒集團(Vanguard)財務顧問經理帕蒂洛(Tiana Patillo)表示，年中財務健檢「就像進廠檢修」，目的是了解目前的財務狀況、確認未來規劃並適時調整。現在進行財務健檢不僅是因為時間點恰逢年中，也是因為此時壓力相對較小。由於人們通常會在年底才關注財務狀況，但正如瑞銀集團(UBS)財富策略協理里卡迪(Jordan Ricciardi)所指出，12月通常是忙得一團亂，更顯出7月檢視如此重要。

帕蒂洛建議，不需要進行全面的財務全面重整，只需要撥出一些時間，盤點短期與長期目標。如果曾在1月訂下與財務相關的新年新希望，現在正是檢視進度的好時機，可以開始自問，「原本希望在年底前達成哪些財務目標？儲蓄、退休與投資帳戶的存入金額，是否是否達標？是否遵守預算？」

如果答案是「否」也沒關係，很有可能是在1月訂定新年新希望時過於樂觀。即使沒有訂定財務目標，年中健檢仍然值得花時間做，因為當前的經濟環境可能與原先預期的不同。

里卡迪指出，瞬息萬變的地緣政治局勢導致許多不確定性，代表你絕對應該確保投資組合有適當的分散。他看到許多客戶大量投資於人工智慧(AI)與科技領域，結果造成投資組合過度集中於AI和「科技七雄」(Magnificent Seven)。他補充，「這些股票的表現確實很好，但分散投資非常重要，」如果整個投資組合都是大型科技公司，一旦這些股票下跌，將面臨重大風險，就像7日半導體公司美光(Micron)和SanDisk的股價跌幅超過10%所發生的。

年中也是檢視退休帳戶的好時機。專家提醒，應該盡可能提高401(k)的存入金額，2026年的上限為2萬4500元。同時也可檢視自1月以來生活是否有重大人生變化，例如新生兒、結婚或購屋都可能改變明年4月的報稅方式。如果發現儲蓄進度落後，年中正是修正方向的好機會。帕蒂洛建議從小處著手，例如設定自動儲蓄，並更審慎地規劃現金資金配置，也可以分析支出，找出可以刪減的項目。