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數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

編譯周靜芝/即時報導
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社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。（路透）
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。（路透）

數百萬美國人靠社安金來應付退休生活開支，但任何目前正在領取這項福利、或計畫日後領取的人，都應該知道一個數字：78%。理財網站24/7 Wall St.指出，這個數字應會讓退休人士感到擔憂，並促使他們採取行動來支撐未來的財務狀況。

為什麼領社安金的退休人士需要擔憂

領取社安金的退休人士為何需如此擔憂78%這個數字？原因很簡單，社會保障信託基金委員會（Social Security Trustees）指出，從2032年起，這是能支付給領取社安金者福利的比率。

事實上，該委員會已於六月發布關於社會安全財務前景的最新報告，內容顯示，老年及遺屬保險（OASI）信託基金100%支付的承諾僅能施行至2032年，屆時基金將耗盡；一旦如此，社安金將僅能支付目前的78%。

若將OASI信託基金與殘障保險信託基金合併（現行法律不允許，但未來恐勢在必行），則可支付承諾的福利至2034年；屆時社安金領取者將僅能獲得現行福利的83%。

這兩種預測都不樂觀，但2032年社安金將被削減的警告尤其令人憂心，因為距現在僅剩六年。已退休人士以及未來幾年即將退休者，都將深受這項在不到十年內即將實施的巨額福利削減所影響；不僅如此，立法者越遲採取行動解決問題，隨著基金日益枯竭，問題就越難解決。

大多數年長者無法承受僅領取78%的社安金，卻仍須繼續負擔所有生活開銷。

即將到來的福利削減發生的可能性

這對退休人士來說，這顯然是個很壞的消息，但他們應該為此擔憂嗎？答案是肯定的，但原因或許與他們所想的不同。

立法者極不可能將社安福利削減22%，但若無法盡快達成協議，彌補資金缺口將變得更加昂貴且困難；任何最終的解決方案，都可能導致大幅增稅，或某種形式的福利削減。

1980年代，社會安全制度曾陷入危機，因此立法者採取行動，提高了「完全退休年齡」（FRA），延後應支付的生活成本調整（COLA），首次對社會安全福利徵稅，並提高了薪資稅。遺憾的是，調整法定退休年齡、推遲生活成本調整，以及對社安金徵稅，這些措施都等於在實質上削減了社安金，導致退休人士的收入減少。

如今又再度需做出妥協與艱難抉擇，而為了彌補資金缺口，某種形式的增稅與削減福利似乎勢在必行。即使社安金不會被削減22%、僅剩78%，退休人士仍需擔憂這種可能發生的結果，並思考必須採取何種行動，為這些可能做好準備。

精華 FAQ

  • 因為社會安全信託基金若在2032年耗盡，屆時只能支付約78%的承諾福利，代表退休人士可能面臨明顯減領，生活壓力將立刻上升。

  • 依社會安全信託基金委員會最新報告，OASI基金預計到2032年耗盡；若與殘障保險基金合併，則可延至2034年，但仍無法全額支付。

  • 可能做法包括提高稅負、調整退休年齡、推遲COLA或降低福利等；歷史上1980年代也曾用類似措施補洞，但本質上都會壓縮退休收入。

社安金 退休

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