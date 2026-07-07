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忘了佛羅里達 這個州能讓退休族省更多

編譯周靜芝/即時報導
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意...
田納西州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢。示意圖。（圖/123RF）

擁有豐富海灘、溫暖氣候，且州政府不對所得或社安金課稅的佛羅里達州，有時被稱為「退休之州」，原因不難理解；然而還有另一個州同樣不對社安金或所得課稅，且因生活成本較低，讓退休人士能省下更多錢，那就是「志願者之州」（Volunteer State）田納西州

理財網站Money Digest報導，根據密蘇里州經濟研究與資訊中心（MERIC）發布的「生活成本最低州」排名，佛羅里達州位居第31，物價略高於全國平均水準；而田納西州則名列第9，整體生活成本比全國平均低11.1%。更具體來說，田納西州的住房成本比美國平均水準低近20%。

根據房地產網站Zillow的數據，截至2026年6月，全美房屋均價為37萬320元。佛羅里達州的均價更高，達37萬7578元，而田納西州則為33萬6445元。在田納西州根據居住的地點也會有差異，薪資管理與市場數據平台Salary依消費者物價指數（CPI）及全美300多個城市薪資基準所做的分析，田納西州房價最貴的城市是納什維爾（Nashville）、亨德森（Henderson）與富蘭克林（Franklin），而房價最親民的則是約翰遜城（Johnson City）、金斯波特（Kingsport）與傑克遜（Jackson）。StateDemographics網站根據美國人口普查局「五年估算值」（ACS 5-Year Estimates）的數據，林登（Linden）的8萬元、特雷澤萬特（Trezevant）的9萬6200元與格利森（Gleason）的8萬3700元是該州房價最低的地區。

田州食品雜貨、公用事業及醫療費用也低

除了房價低外，根據MERIC的數據，田納西州在其他生活開支方面也很實惠，當地食品雜貨價格比全國平均低4.2%。該州的退休人士還能節省公用事業費用（比全國平均低15.5%）及交通費用（比全國平均低12.8%）。

MERIC的數據顯示，田納西州的醫療保健費用比全國平均低11.3%。同時，「美國新聞與世界報導」將該州10家醫療機構評選為「最佳區域醫院」，其中范德比大學（Vanderbilt University）醫學中心更榮登田納西州醫療機構榜首。

除了決定退休地點的財務考量外，許多人更重視氣候因素。線上貸款平台Lending Tree在2024年的一項調查指出，在40%不滿意當前氣候的受訪者中，半數計畫在一年內搬遷至氣候更符合其偏好的地區。儘管佛羅里達州以陽光著稱，但城市生活數據與宜居排名網站BestPlaces監測了該州的溫度與濕度，給予的舒適度評分為6.8分（滿分10分），而田納西州則獲得7.3分。此外，田納西州近三分之一的人口年齡在55歲及以上，意味退休人士能更容易找到同齡人進行社交活動。

精華 FAQ

  • 因為兩州都免課所得與社安金稅，但田納西州整體生活成本更低，住房、雜貨、公用事業、交通與醫療支出都較省，能讓退休金用得更久。

  • MERIC指出田納西州住房成本比全美平均低近20%，Zillow數據也顯示其房屋均價低於佛州與全美平均；部分城市如約翰遜城與金斯波特更親民。

  • 田納西州氣候舒適度評分高於佛州，且近三分之一人口年齡在55歲以上，較容易找到同齡社交圈；醫療資源也不弱，有多家醫院獲評最佳區域醫院。

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