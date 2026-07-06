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I債券熱度增 專家：11、12月是更佳購買時機

編譯莊瑞萌／即時報導
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最新一波通膨升溫，讓不少儲蓄戶考慮購買「I系列儲蓄債券」(Series I sa...
最新一波通膨升溫，讓不少儲蓄戶考慮購買「I系列儲蓄債券」(Series I savings bonds，I Bonds)。(美聯社)

最新一波通膨升溫，讓不少儲蓄戶考慮購買「I系列儲蓄債券」(Series I savings bonds，I Bonds)。專家指出現在買確實不錯，但若等到11月或12月，條件可能更好，因為屆時的固定利率，有機會從目前的0.9%持續攀升，為投資人帶來更長期的收益。

根據今日美國報(USA Today)報導，最新一波通膨升溫，讓不少儲蓄戶都在思考，現在是不是購買I Bond的好時機，答案是肯定的。不過，專家表示，等到11月或12月再進場，條件可能會更好。長期關注與通膨連動的政府債券的Tipswatch.com網站站長大衛．恩納(David Enna)寫道，「預估I Bond於今年下半年將廣受投資人青睞。」

恩納指出，6月10日公布的5月CPI數據是決定I Bond在11月1日調整利率時，所參考的六個月通膨數字中的第二個月，這個變動利率會用4月到9月的通膨加以計算。他在6月10日發布的文章中寫道，「到目前為止，僅過了兩個月，通膨已上升1.49%，換算成變動利率約為2.98%，但還有四個月的數據尚未公布。」

I Bond是由兩個部分組成，一是固定利率，在債券30年的持有期限內維持不變。二是變動利率，反映通膨變化並在購買後每六個月調整一次。例如在6月購買I Bond，變動利率將在12月進行調整。

目前5月1日至10月31日發行的I Bond利率相當吸引人，其綜合利率為4.26%，當中包含在30年債券期限內維持不變的0.9%固定利率，以及持有前六個月適用的反映通膨年化利率。相較在2025年11月1日至2026年4月30日期間購買I Bond的投資人，適用的綜合年化利率為4.03%，同樣包含在30年債券期限內維持不變的0.9%固定利率。不過，恩納對2026年尚未買進I Bond的投資人提出建議，他認為不妨等到秋季再做決定。

I Bond的投資人經常試圖找出一年中最適合購買的時間點，例如推測在每年5月1日和11月1日公布新利率時，固定利率會上升還是下降。恩納表示，如果通膨持續升高，2026年11月1日至2027年4月30日期間發行的I Bond，其固定利率有可能升至1%甚至1.2%。在新利率於11月1日正式公布之前，並無法確知固定利率或變動通膨利率會是多少。不過，隨著未來幾個月更多通膨數據出爐後，到了10月，分析師通常就能比較準確看出11月1日的利率會漲還是會跌。

精華 FAQ

  • 主因是最新一波通膨升溫，讓I系列儲蓄債券的抗通膨特性更受青睞。專家認為，當物價上行時，I Bond可提供較具保值效果的收益。

  • 因為11月利率調整時，固定利率有機會從目前的0.9%再往上升。若通膨持續偏高，晚一點買可能拿到更好的長期固定收益。

  • 目前5月至10月發行的I Bond綜合利率為4.26%，包含0.9%固定利率；而2025年11月至2026年4月期間發行者，綜合年化利率預估為4.03%。

債券 利率

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