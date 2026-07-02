青少年暑假打工難 專家：入門職缺逐漸消失

勞工統計局（BLS）的數據顯示，青少年通常從事食品準備和服務等入門職位，但這類工作如今正逐漸消失。(美聯社)

急著尋找暑假打工機會的美國青少年表示，他們根本很難找到工作，而專家則透露了他們陷入困境的主因。勞工統計局（BLS）的數據顯示，青少年通常從事食品準備和服務等入門職位，但這類工作如今正逐漸消失。

美聯社報導，對幾代美國青少年而言，暑假打工是必經的成長儀式，如今卻非易事。聯邦數據顯示，去年夏天約有三分之一的16至19歲青少年有工作，遠低於1970年代後期約60%的高峰。

線上求職與招聘平台ZipRecruiter經濟學家巴蕭（Nicole Bachaud）指出，對於剛開始要踏入職場者來說，機會已逐漸乾涸，而青少年是勞動市場中最邊緣化的群體之一。

17歲的切斯特（Jaelyn Chester）是成績全A的優等生、高中籃球明星，懷抱工程師夢想的她說，她已經到處找了，在家附近投遞了數十份求職信。她表示，她沒工作不是能力不足，而是沒有人在招聘。

沒有工作，切斯特擔心這個夏天會很慘，她煩惱該如何給車加油，若想去聽演唱會該怎麼辦；原計畫與朋友們一起去北卡羅來納州 參觀大學的行程，恐怕也泡湯了。因此，她仍積極求職；居住佛羅里達州 的她說，到了這一步，她幾乎什麼工作都無法拒絕。

根據BLS的數據分析，職涯顧問公司Challenger, Gray and Christmas發現，去年夏天青少年的打工機會較前年減少了25%。該公司表示，通膨、油價上漲，以及企業招聘趨緩，可能導致今年機會進一步減少，造成自1948年聯邦政府開始追蹤此數據以來、青少年夏季就業數的最低紀錄。

人力資源公司Insperity總監利特爾（Jaune Little）表示，部分入門職缺已被淘汰，青少年現在必須與更有經驗的求職者競爭其他的工作；而現存的精簡團隊，既缺乏能力也無意願去培訓新人。在多數情況下，企業會優先考慮技能更強的勞工，即使他們資歷過高。

史蒂文森（Max Stephenson）去年高中畢業後開始找工作，整個夏天一無所獲。當她進入阿肯色大學就讀後，在校內餐廳得到一份工讀機會，如今學期結束，她再度失業。她早已不記得自己投過多少履歷，估計在50至100份之間；她不禁覺得連要找到一份低薪工作，都比前幾代人困難許多。史蒂文森說，老一輩常說，只要走進去、給人一個有力的握手，但這招現在已不太管用。

皮尤研究中心（Pew Research Center）2022年的一份報告指出，青少年暑期就業率在2000年代初網路泡沫化期間曾出現下滑，而在2007至2009年的大衰退後，跌幅更是加劇。皮尤研究也發現，白人青少年比其他種族更容易找到工作。

然而，無論在哪類人口群體中，青少年紛紛反映求職過程艱難，在社群平台Reddit與TikTok上發文抱怨虛假職缺、雇主突然失聯，以及求職信石沈大海。

這樣的困境，武克利奇（Connor Vukelich）深有體會。居住華盛頓州的他，年滿16歲後，便向住家附近方圓30英里內所有能找到工作的職缺投遞履歷；然而他未收到任何錄取通知，他的朋友們也同樣一無所獲。

武克利奇最後在父母的薰衣草農場工作，這段挫敗的經歷，使現年20歲、就讀大學的他創立了Poppin’Jobs求職網站，專為青少年及20歲左右年輕人設計。他表示，人工智慧正剝奪青少年部分工作機會，某些州為提高最低薪資所制定的法律，更讓初次求職者需與經驗更豐富者競爭；雇主看不出雇用毫無經驗者的價值，他們不願意給這樣的人一個機會。