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伊戰未歇、物價續漲 威脅年長者購買力

編譯莊瑞萌／即時報導
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伊朗戰爭持續，物價預期將進一步上漲，固定收入的銀髮族將面臨嚴峻財務壓力。(圖／1...
伊朗戰爭持續，物價預期將進一步上漲，固定收入的銀髮族將面臨嚴峻財務壓力。(圖／123RF)

伊朗戰爭持續，物價預期將進一步上漲，固定收入的銀髮族將面臨嚴峻財務壓力。汽油價格首當其衝，交通、水電與食品價格也將隨之攀升。專家指出，社安金生活成本調整跟不上物價漲幅，許多退休者恐被迫縮減開支。

GoBankingRates報導，隨著伊朗戰爭持續進行，美國人應預期物價將繼續攀升，必需品成本預測將上漲，因此靠固定收入生活的銀髮族可能面臨嚴重的財務壓力。首先，全球能源供應中斷是一大隱憂，因為一旦發生中斷，油價將隨之飆升，甚至可能重新點燃通膨，而退休族將首當其衝感受到財務壓力。

Anthony Petsis & Associates財務規劃師巴特勒(Marc Butler)表示，「對領取社安金的銀髮族來說，感受最直接、最明顯的影響就在加油站，隨著中東石油出口受到衝擊，汽油價格可能會進一步上漲，」他補充說，「另外，使用燃油供暖的銀髮族也會受到影響。」社安金領取者每月領到的支票金額雖然不會變動，但物價上漲帶來的壓力一樣感受得到。

Numbers Consulting會計師克雷耶斯(Christian Morales Reyes)表示，「如果衝突讓油價漲了，運輸、水電和食品的價格就會跟著往上跑，連鎖反應下來，靠固定收入過活的家庭，購買力就會變差。」

一旦與伊朗的緊張局勢持續並導致油價攀升，美國人將在數天內感受到成本上漲。雷耶斯解釋，「汽油通常是消費者對石油衝擊的第一線感受，幾天到幾周內就會浮現，視當地市場而定。運輸與能源成本沿供應鏈傳遞後，食品雜貨與水電費也可能跟著上漲。」

許多銀髮族的預算已經緊繃，戰爭可能進一步加重財務壓力。雷耶斯說，「銀髮族最直接的威脅是現金流吃緊。」在醫療、住房、食品等每月開銷之間，許多退休者早已捉襟見肘，戰爭可能讓情況更困難。雷耶斯說，「他們可能必須立即做出艱難的選擇，決定哪些開支要延後、減少或放棄。」

基本的日常需求無法避免，銀髮族還是得買吃的和加油，而這些基本花費會讓社安金更不夠用。雷耶斯說，「對許多退休者來說，當這些成本同時上漲時，很快就會排擠到其他的每月預算。」

巴特勒則表示，在沒有衝突的情況下，社安金每年生活成本調整(Cost-of-Living Adjustment)在過去幾年通常能跟上能源成本的上漲，但跟不上已上漲的食品價格。雷耶斯說，如果成本在短期內飆升，「許多退休者會立即在每月預算中感受到壓力，但福利的調整卻總是要等到事後才姍姍來遲，為時已晚。」隨著不確定性持續，波動的能源價格可能重新點燃通膨，進一步侵蝕數百萬銀髮族的固定收入。

精華 FAQ

  • 因為能源供應一旦受阻，油價通常最先上漲，接著帶動交通、燃油供暖與日常必需品成本上升，固定收入的退休者會最快感受到預算被擠壓。

  • 最直接的是汽油與燃油供暖費用，其次是運輸成本、水電費與食品雜貨價格。這些項目會沿供應鏈傳遞，讓整體月支出全面抬高。

  • 社安金雖有生活成本調整，但往往晚於物價變化，且未必能完全追上能源與食品漲幅。當成本短期飆升時，退休者仍可能被迫減少其他開支。

油價 退休 社安金

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