今年畢業生 理財專家：牢記這5件事終生受用

示意圖。Image by paseidon from Pixabay

歷經多年的求學、數周的期末考，以及畢業典禮上當演講者提及人工智慧時便在台下發出噓聲，2026年應屆畢業生終於踏入一個消費者信心指數接近歷史新低的經濟環境。

今日美國（USA Today）報導，這些畢業生正摘下濾鏡，走入真實世界。根據求職平台Monster二月的調查，76%受訪者表示，擔心經濟情勢會影響就業前景。四個月後，他們或許有理由更加樂觀；過去三個月來，全美各地的招聘活動已有所回升。全國大學與雇主協會（National Association of Colleges and Employers, NACE）的一項調查顯示，在2025年各行業招聘量普遍處於歷史低點後，雇主預期2026年畢業生的招聘量將增加5.6%。

即使能立即找到工作，社會新鮮人仍將面臨生活必需品價格高漲的困境；根據勞工部 數據，五月份的租金、汽油與食品價格均呈上漲。他們還將面對不同的學貸條件，部分還款計畫即將結束，而新的方案將於7月1日正式實施。

個人理財專家表示，穩固的財務能為成功打好基礎。以下是專家建議應屆畢業生應牢記的五件事：

1. 拒絕「生活方式膨脹」

第一個正確的舉措很簡單，就是制定並嚴格遵守新的預算，避免「生活方式膨脹」；這種情況常發生在個人開支隨著薪資增長而增加，導致幾乎沒有餘錢儲蓄或償還債務。

財務規劃師里根（Kelly Regan）表示，人們在職場起步時，最常犯的財務錯誤就是為了跟上同儕的生活方式而過度消費。她說，也許暫住父母家可以節省開支，但卻選擇租一間昂貴的公寓；在還擁有時間優勢之際，能存下越多錢、削減越多開支，無論投資或償還貸款，都將大有助益。

2. 盡可能儲蓄

會計師林格鮑爾（Miklos Ringbauer）表示，對應屆畢業生而言，現在開始建立應急基金，並將部分收入投入雇主贊助的退休計畫，絕不為時過早；他們起步越早，複利效應就有越長的時間創造利益；特別是羅斯401(k) 能帶來顯著的長期效益，許多應屆畢業生可能正處於職業生涯中稅率級距最低的時候。

Ally銀行財務健康部門主管霍華德（Jack Howard）指出，對於未能立即找到工作，或雇主未提供退休計畫的人來說，羅斯IRA是另一種選擇；若目標是建立應急基金，高收益儲蓄帳戶是不錯的選擇。

霍華德表示，最關鍵的是自動化，亦即真正養成習慣；無論發生什麼情況，他都會轉帳5%至10%的薪資，用來儲備退休金，同時也作為應急基金；應急基金能為當下增添底氣，退休儲蓄則有助對未來建立信心。

3. 別忘了學貸

畢業生在剛適應第一份工作的時候，償還學貸前的空窗期往往就將結束。雖然處理這方面的事頗具挑戰，但霍華德將重點簡化為：應屆畢業生需要「敲定」（lock in）方案。他說，這可能意味要致電學貸提供機構，了解七月即將實施的變動會產生什麼影響；如果應屆畢業生無法從貸款機構獲得解答，應聯繫大學的學生貸款辦公室尋求幫助。

應屆畢業生或許也該讓父母參與，若Parent PLUS借款人未能在7月1日前將貸款合併，將可能喪失申請「公共服務貸款減免計畫」（Public Service Loan Forgiveness）及「收入驅動還款計畫」（income-driven repayment plans）的資格。

4. 就業市場並不能反映個人價值

應屆畢業生對自己的收入潛力應持樂觀態度。房地產平台Clever Real Estate的調查發現，大學生平均預期畢業後年收入為8萬元，儘管實際起薪更接近5萬6000元。

Monster的調查也發現，雖然79%受訪者相信自己能在畢業後三個月內找到工作，但隨著招聘流程延長的情況日益普遍，這種預期正開始轉變。超過三分之一的人認為求職過程將耗時四個月或更久，而15%已做好求職期超過六個月的心理準備。

Monster職涯專家薩萊米（Vicki Salemi）表示，這不僅會影響畢業生的專注力，還會影響心理與情緒狀態，他們可能會感到沮喪，或覺得求職過程比預期更長；對他們來說，保持專注並掌握自己能控制的事十分重要。她說，這包括拓展人脈的電話聯繫、準備「資訊性面談」（informational interviews），以及修改履歷。

塞繆爾梅里特大學（Samuel Merritt University）學生服務協調員蒂森-布隆斯坦（Joy Thiesen-Braunstein）表示，就業市場並不能反映個人價值，如果求職過程比預期更長，並不代表失敗，也不代表在求學時做出錯誤的決定，「第一份工作並非終點」；大多數成功的專業人士起初並未擔任夢想中的職位，職業生涯是隨著時間逐步建立起來的。

5. 不要失去希望

在物價高漲與經濟不確定感中，人們很容易感到挫敗，但里根表示，應屆畢業生感到焦慮並非新鮮事，真正改變的是他們如今能24小時接觸到的排山倒海資訊。

里根說，很多時候，那些推播會引發焦慮、喪失動力，或令人陷入悲觀絕望的情緒。她建議應屆畢業生自問並告訴自己：「沒錯，失業率確實存在，但這真的與我有關嗎？身處當前就業市場，已參加過X次面試，或者有能力償還學貸，我只需要擬定一個計畫。」

霍華德表示，人們最常憂慮的是找不到工作，或是擔心將被人工智慧取而代之；平息這些恐懼的最佳方式就是採取行動，並以不同的方式與自己對話。

霍華德說，應屆畢業生可求助大學就業輔導中心、與招聘人員建立關係，或是修習人工智慧課程以取得認證，讓他們在雇主眼中更具競爭力。針對能掌控的部分建立一些規劃，以獲得不同的結果；反之，當腦中充斥負面念頭時，往往會傾向逃避而不採取任何行動。