暑假返鄉可省上千元？在美華人整理8大支出清單：車險、網路、會員都先暫停

旅美網友分享返鄉時可省下的支出。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 返鄉前應先檢查汽車保險、網路等固定支出。

返鄉前應先檢查汽車保險、網路等固定支出。 重點二： 多項訂閱與會員可暫停，避免海外仍持續扣款。

多項訂閱與會員可暫停，避免海外仍持續扣款。 重點三：網友實測暫停健身房與水電等費用可省上千元。

不少旅居美國的華人 會利用暑假返鄉探親，一待就是一至兩個月，但人在海外，美國家中仍持續扣繳各項固定開銷。近日一名小紅書網友「奔跑的格蕾絲」分享，若提前檢查家中各項訂閱及固定支出，回國期間有機會省下數百甚至上千美元，引起不少網友討論。

「奔跑的格蕾絲」表示，最值得先檢查的是汽車保險 。她建議，可聯繫保險公司調整保障內容，例如暫時取消碰撞險（Collision）、綜合險（Comprehensive），或申請降低年度里程數（Low Mileage），都有機會降低保費 。不過她也提醒，不建議直接取消保單，因為保險中斷紀錄可能影響日後重新投保，甚至導致保費提高。

第二項則是家用網路。她指出，包括Google Fiber、Spectrum、AT&T、Xfinity等多家美國網路業者，都提供Vacation Hold（假期暫停）或Seasonal Suspend（季節停用）等服務，只需支付少額保留費即可保留帳號。以自家每月70美元的Google Fiber方案為例，若停用兩個月，約可省下100多美元。

手機門號同樣可以調整。她表示，部分電信業者如Google Fi、T-Mobile及部分Verizon方案，都提供降級方案或暫停門號服務，短期返國前可先詢問客服是否符合申請資格。

若平時有健身習慣，健身房會員也是不少人容易忽略的固定支出。她指出，包括YMCA、Lifetime及Planet Fitness等部分健身房提供Vacation Hold、Membership Freeze等暫停方案，回國期間不用持續支付完整月費。不過也有網友提醒，並非所有健身房都接受暫停會員，仍須依各品牌及會員方案規定辦理。

此外，Netflix、Disney+、Hulu、Max、Paramount+、YouTube Premium等串流平台，以及Canva、ChatGPT、Dropbox、Microsoft365、Zoom等付費軟體會員，也都是容易被忽略的自動扣款項目。「奔跑的格蕾絲」建議，可先檢查信用卡帳單，確認是否有短期內不會使用的訂閱服務，返國前先取消或暫停。

她也提醒，Walmart+、Amazon Prime、Sam's Club Plus等付費會員，以及寵物飼料、衛生紙、洗衣精等自動配送訂閱，也可依需求暫停，以避免人在國外仍持續收貨及扣款。

另一項較少人注意的是Home Warranty（房屋保固保險）。這類保險主要保障家中大型家電及設備維修，每月保費約40至80美元，部分業者可申請短期停用。「奔跑的格蕾絲」認為，若長時間不在美國居住，家中電器使用率降低，可事先向保險公司詢問是否能暫停服務。

對此有不少網友分享自己的省錢經驗。有網友表示，成功將Lifetime健身房會員暫停兩個月，每月僅需支付15美元保留費，加上水電費節省，兩個月就省下超過1000美元；也有人建議，返國前應全面檢查所有會員服務，能暫停就暫停，以免不知不覺持續扣款。