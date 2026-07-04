退休人士宜居地 AARP選出這5個城鎮

科羅拉多州的亞斯本（Aspen）。Image by Abhay Bharadwaj from Pixabay

西部的州如加州 、華盛頓州和俄勒岡州 以悠閒自在、豐富的戶外活動和令人驚嘆的自然多樣性等特色吸引不少人前往定居。樂齡會（AARP）根據住房、交通和環境等多項因素，選出全美最宜居城市，新墨西哥州 的洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）以較低的住房成本負擔和良好的居住環境等優勢拿下第二，位居西部地區榜首。

Travel + Leisure報導，AARP以橫跨住房、社區、交通、環境、健康、參與和機會七大類別的40項指標對城鎮評分，發布宜居城市排名（Livability Index）。洛斯阿拉莫斯在滿分一百分的情況下拿了72分。第一名為紐約州的大頸廣場（Great Neck Plaza），獲得73分。

洛斯阿拉莫斯在「機會」項目表現最好，該項目評估了貧富差距、畢業率和年齡多樣性。洛斯阿拉莫斯的家庭年收入中位數為13萬6502元，比全國中位數8萬1千元高出許多。該地區的居民健康狀況良好，抽菸和肥胖的程度低於全國平均，99.3%、將近全部的居民都能輕易享有運動的機會和綠地，當地空氣和水的品質良好，沒有道路交通汙染。

洛斯阿拉莫斯在住房項目的分數也很高，有充足的多戶住宅和政府補貼住宅，住房負擔成本也較低，AARP估計居民的收入9.9%用於住房，全國平均為13.4%。

不過，洛斯阿拉莫斯在交通和社區兩個項目分數不高，主因是不可靠的大眾運輸，以及搭乘大眾運輸工具45分鐘通勤時間內的工作機會有限。

西部城市拿下第二名的是科羅拉多州的亞斯本（Aspen），雖然當地住房成本高、貧富差距大，住房成本負擔很沉重，但居民的公共和社會參與及整體健康表現都很出色。

加州的馬林城（Marin City）和亞斯本並列西部宜居城市第二名，一百分中拿下69分。這個洛杉磯郊區城市在所有項目的分數都很高，特別是步行便利性、住房補貼供應、豐富的文化和娛樂選擇及可靠的大眾運輸這些項目，但貧富差距、道路交通汙染、交通壅塞和高住房成本仍為該地主要挑戰。

西部最宜居城市第四名及第五名分別為科羅拉多州的薩利達（Salida），和最近被選為「全美最快樂小鎮」的新墨西哥州懷特羅克（White Rock）。